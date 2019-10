Stefabn Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Die Phase der Ehrungen beginnt: Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, gibt es besonders viele Feste und Feiern – und viele Auszeichnungen. Auch im Sport und auch durch den Landkreis. Dieser lobt schon traditionell drei Ehrenpokale aus, um herausragende und verdienstvolle Leistungen zu würdigen.

Wenige Stunden vor dem Ablauf der Frist gibt es jedoch nur wenige Bewerbungen, war aus der Kreisverwaltung zu hören. Ein Preisträger aus dem Vorjahr empfiehlt, schnell noch Empfehlungen einzureichen. Bernd Brennert denkt gern an den 16. November 2018. An jenem Abend nahm der Vorsitzende des 1. Hennigsdorfer Ringervereins aus den Händen von Karsten Peter Schröder den Ehrenpokal des Kreistagsvorsitzenden entgegen. "Von dieser Auszeichnung waren wir begeistert. Sie hat sich in ein gutes Jahr eingereiht."

Die Ehrung sei eine Bestätigung für die geleistete Arbeit gewesen. Im zu würdigenden Zeitraum hatten die Stahlstädter in verschiedenen Altersklassen erfolgreich an Landes- und überregionalen Meisterschaften teilgenommen, schafften es sogar bei den nationalen Titelkämpfen auf das Treppchen und gewannen die Landesschulmeisterschaft.

Und wie war das Jahr nach der Ehrung? "Wir haben wieder eine Schippe draufgelegt", berichtet Brennert. Nicht nur in sportlicher Hinsicht, bei der drei Leute bei der "Deutschen" in den Top 10 platziert werden konnten, blieb der HRV in der Erfolgsspur. Die Heimstätte wurde aufgemöbelt, neue Matten angeschafft. "Und wir waren zum ersten Mal im Sommertrainingslager in Zinnowitz." 17 Jahre lang stieg dieses Event in Hennigsdorf, nun ging es an die Ostsee. "Auch das zeigt die positive Entwicklung", so Brennert. Dieser gehört seit einem Vierteljahrhundert dem Verein an. "Erstmals in meiner kompletten Karriere konnten wir eine zweite Mannschaft stellen, die in der Landesklasse ringt", ist der Vereinschef stolz. Die erste Riege ist weiter Landesligist.

Bernd Brennert ist davon überzeugt, dass es auch künftig vorwärts geht. "Die Eckpunkte dafür sind gesetzt, das Fundament ist da. Wir müssen aber aufpassen, das wir das, was wir aufbauen, auch fortführen können. Es soll nicht nur ein Strohfeuer sein." Ein paar Projekte habe der Verein mit seinen knapp 100 Mitgliedern aber auf der Pfanne. So sei eine neue Schul-AG in Planung.