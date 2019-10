Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Für die 290 Bewohner des Oranienburger Pflegeheims Domino Club in der Villacher Straße steigen die Kosten zum 1. Dezember dramatisch an. Der Eigenanteil erhöht sich um 880 Euro im Monat und verdoppelt sich dadurch nahezu. Das bestätigte die Leiterin des Oranienburger Domino Clubs, Angelika Kühn, am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung. Derzeit werden alle Bewohner der stationären Einrichtung und deren Angehörige über die Erhöhung "in persönlichen Gesprächen informiert", erläutert Angelika Kühn.

Die Kostenexplosion sorgt bei den Familien der Bewohner für eine große Verunsicherung. Sie sind es in der Regel, die sich um die Heimkosten kümmern. "Bei uns stehen die Telefone nicht mehr still", sagt Daniela Richter, Sozialberaterin beim Pflegestützpunkt in Oranienburg. Zur Erhöhung um 880 Euro pro Monat sagt sie: "Das ist eine echte Hausnummer." Nach ihrer Aussage fühlen sich die Angehörigen unzureichend von Domino informiert. "Sie wissen teilweise nicht, wie sie das alles bezahlen sollen", so Daniela Richter. "Manche wollen sich nach einem anderen Heim umschauen." Die Sozialberaterin befürchtet zudem, dass einigen Heimbewohnern der Gang zum Sozialamt nicht erspart bleibt, um dort "Hilfe zur Pflege" zu beantragen.

Angelika Kühn von Domino Club nennt die Erhöhung indes "bitter, aber notwendig und gesetzeskonform".

Mehr zu den Hintergründen lesen Sie in der gedruckten Ausgabe des Oranienburger Generalanzeigers vom 17. Oktober.