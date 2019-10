René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) So ein ganz offizielles Jubiläum ist es ja nicht", schaut Löwenkinder-Mitarbeiterin Denise Börner zurück. Vor ziemlich genau fünf Jahren fand allerdings der erste Tag der offenen Tür der Löwenkinder statt. Es war ein erster Höhepunkt der noch jungen Vereinsarbeit, nachdem sich die Björn-Schulz-Stiftung überraschend aus Frankfurt zurückgezogen hatte und das Kinder-Hospiz geschlossen wurde. Der Verein Löwenkinder, der einen Teil dieser Arbeit fortführte, wurde dann kurz darauf, im März 2015, ganz offiziell gegründet. Es war gleichzeitig ein Beginn bei fast null.

"Nach der letzten Vorstandswahl im Mai, bei der Lars Wendland zum Vorsitzenden gewählt wurde, arbeiten wir weiter daran, eine Kindertagespflege mit palliativer Ausrichtung aufzubauen", sagt Börner heute. Dafür hat sie gerade mehrere Kinderhospize, beispielsweise in Hamburg, besucht, um dort zu lernen. "Im Gegensatz zu den Hospizen, die sich ausschließlich um die erkrankten Kinder kümmern, wollen wir aber weiterhin die ganze Familie betrachten", erklärt sie.

So gibt es für die derzeit 60 Löwenkinder, die schwer oder lebensverkürzend erkrankt sind, Angebote für Eltern und auch für Geschwister. Im Januar startet zudem 14-tägig ein Sternenkinder-Eltern-Café, in dem sich Betroffene austauschen und Trauerarbeit leisten können. Als Sternenkind werden Kinder bezeichnet, wenn sie vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind.

Nachdem es dem Verein Löwenkinder gelungen ist, das Grundstück auf dem Gelände des alten Klinikums in der Heilbronner Straße zu erwerben, haben nun die Bauarbeiten begonnen. Die Außenanlagen werden umgestaltet. Die Arbeiten im sogenannten Anbau sollen danach starten. Der muss komplett entkernt werden. Herzstück soll ein 80 Quadratmeter großer Raum werden, in dem sich auch mal alle zusammen treffen können, wie die Vereinsführung erklärt. Bisher seien die Räume etwas eng, wenn mehrere Kinder oder Eltern zusammenkommen – wie letztens bei einem gemeinsamen Kinoabend. "Wenn der Anbau fertig ist, können wir komplett herüberziehen, ohne unsere Arbeit zu unterbrechen", erklärt Denise Börner. Dann können die Räume, in denen sich jetzt das Vereinsleben abspielt, für eine Kindertagespflege hergerichtet werden. Im Zuge der Kompetenzausweitung werden auch weitere Angebote angepasst. So finden viele Veranstaltungen zukünftig am Sonnabend statt, weil viele Betroffene aus dem Umland kommen und nur am Wochenende Zeit finden.

Beim Umbau des Objekts oder wenn es technische Probleme gibt, helfen auch viele Frankfurter Firmen, wie etwa Uwe Demmler von der Firma KDH, der gerade eine Spende über 3000 Euro überbrachte und die Heizungsstation der Löwenkinder modernisierte. "Das sind doch die kleinsten und hilflosesten Mitglieder unserer Gesellschaft", erklärt er sein Engagement. Auch auf dem 30. Firmengeburtstag des Handwerksunternehmens im kommenden Jahr sollen Spenden für die Löwenkinder gesammelt werden, kündigt Uwe Demmler an.

"Der Ausbau wird fraglos eine Herausforderung für unseren Verein. Er ist aber elementar wichtig, um die palliative Kindertagespflege umzusetzen", betont Lars Wendland die Notwendigkeit. "Gerade deshalb ist auch weiterhin eine breite Unterstützung notwendig", so der Vereinsvorsitzende. "Wir freuen uns natürlich über jede Spende, egal wie hoch sie ausfällt", dankt er den Frankfurtern und allen anderen für ihre bisherigen und zukünftigen Zuwendungen.