Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Von "geschockt" bis "wütend" reichen die Reaktionen von Eltern, die im Vorfeld der nächsten Gemeindevertretersitzung den Antrag der CDU-Fraktion zur Kita Kinderkiste gelesen haben. Sie schlägt vor, die Kita zu schließen und die Gebäude dem Hortbereich zur Verfügung zu stellen – Anfang 2020. Die Kita sei relativ klein, Kinder und Personal ließen sich auf umliegende Tagesstätten aufteilen, argumentiert Fraktionschef Thomas Scherler. Hort und Schule hätten durch den zwar geplanten, aber erheblich verzögerten Ausbau massive Kapazitätsprobleme. Die Kita-Räumlichkeiten auf dem Schulgelände könnten sofort dem Hort übergeben werden und Abhilfe schaffen. Dagegen machen inzwischen Eltern mobil. Es kursieren Schreiben, es gibt regen Mailverkehr und Austausch auf Internetportalen. Am Mittwochnachmittag gab es einen Infostand in der Kita, am Freitagabend soll es im Kirchengemeindesaal in Hönow ein Treffen von Eltern geben. Nicht zuletzt wollen Betroffene bei der Gemeindevertretersitzung am Montag (18 Uhr, Gemeindesaal, Lindenallee 14) Präsenz zeigen und Fragen stellen.

Gegenüber der MOZ berichtet eine Familie, sie habe Angst vor den Konsequenzen, die die Kinder tragen sollen. Ihre Jungs hätten schon einen Kitawechsel mitgemacht, die Eingewöhnung gerade abgeschlossen. Sie fühlten sich in der Kinderkiste "unglaublich wohl und glücklich", erführen in der "wunderbaren Einrichtung" größte Wertschätzung, hätten tolle Freundschaften geschlossen. Nun sollten die Kinder auseinander gerissen und das Erzieherteam getrennt werden. Kitakinder bräuchten Halt und Sicherheit, das dürfe ihnen nicht genommen werden. Zudem sei unerklärlich, dass das Vorhaben so plötzlich komme.

Auch Kita-Leiterin Kerstin Dittrich zeigte sich überrascht von dem Antrag. Sie kenne ihn offiziell nur von der Internetseite der Gemeinde durch die Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung. Im Vorfeld sei mit ihr nicht darüber geredet worden, sagte sie. Inzwischen seien "gefühlt 100 Eltern an mich herangetreten", denen sie aber nicht viel mehr sagen könne. Sie vermutet, dass der Antrag auch damit zusammenhängt, dass im nächsten Jahr die derzeitige Betriebserlaubnis ausläuft. Eine Weiterführung sei an einen Ausbau der Horträumlichkeiten gebunden gewesen. Sauberste Lösung wäre aus ihrer Sicht, dass der Hort das Haus 4 der Schule bekomme, wie es bereits einmal vorgeschlagen worden war. Mitte 2018 war dann allerdings eine Planung beauftragt worden, nach der Haus 1 und 2 für den Hort umgebaut werden sollen und im Haus 4 Verwaltungsbereich und ein Klassenraum entstehen. Kerstin Dittrich kündigte jedenfalls an, dass auch das Kita-Team am Montag zur Sitzung kommen werde. Und sie habe inzwischen von Politikern verschiedener Parteien die Aussage, dass sie dem Antrag nicht zustimmen würden. Eltern haben zudem für die Bürgerfragestunde eine ganze Reihe von Fragen zusammengetragen,

Thomas Scherler hält die ganze Aufregung für überzogen. Man folge mit dem Antrag einer Anregung des Bürgermeisters, wonach alle Themen erst einmal in der Gemeindevertretung besprochen werden sollten und dort entschieden werde, ob sie in die Ausschüsse gehen. Der Ausgang sei also "völlig offen". Er könne sich auch einen langsameren Weg vorstellen. Im Bildungsausschuss sei der Antrag nur "kurz andiskutiert" worden. Eltern hätten inzwischen auch ihn angeschrieben und er würde sich mit ihnen zusammensetzen, bot er an.

Seine Intention sei es, für Schule und Hort relativ kurzfristig Platz zu schaffen, weil die geplanten Erweiterungen immer weiter nach hinten gerückt seien. Es gebe seit Längerem den Vorschlag, die Kita zu schließen. "Es traut sich nur keiner anzusprechen, weil es immer gleich Gegenwind gibt", sagt er. Er könne das aber ertragen. "Ich verstehe die Eltern, man kann aber nicht auf alles Rücksicht nehmen", fügte er hinzu. Plätze für die Kinder seien nach seinen Informationen im Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten ausreichend vorhanden.

Rathaus empfiehlt Ablehnung

Nach seiner Kenntnis sei das Gebäude wie auch andere auf dem Schulgelände nicht im besten Zustand. "Wir stecken da jedes Jahr viel Geld rein. Das Richtige wäre, das gesamte Gelände neu zu beplanen", findet Scherler. Bei der Grimm-Schule in Hönow habe es auch eine Weile gedauert, bis die Entscheidung gereift sei, neu zu bauen.

Die Verwaltung hat in einer Stellungnahme empfohlen, den Antrag abzulehnen oder in die Ausschüsse zu verweisen. Man könne sich ein Abschmelzen der Krippe an dem Standort vorstellen, heißt es. Die Platzknappheit im Hort würde durch den Vorschlag höchstens abgemildert, der Personalaufwand aber dafür steigen. Laut Übersicht der Verwaltung gibt es in anderen Kitas Kapazitäten, aber nicht für einen kompletten Übergang der Kinderkiste. Auch Personal­umsetzungen wären problematisch.