Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eine Liebesheirat war es zweifellos nicht für die Finower. Und dies nicht nur, da sie gar nicht gefragt worden waren. Der Zusammenschluss mit Eberswalde, mit dem Finow nach nur 42 Jahren die kommunale Selbständigkeit aufgab, er war laut Kreisarchiv 1970 vom Kreistag Eberswalde beschlossen worden. Auf der Basis eines Erlasses des DDR-Staatsrates zur Festigung der territorialen Gliederung aus dem Jahr 1963. 23 Jahre nach der Fusion, vielfach als "Eingemeindung" bezeichnet und so empfunden, verschwand dann auch noch der Name aus der Stadtbezeichnung, der Zusatz hinter dem Bindestrich.

Optikermeister Dietmar Ortel rückt mit seinem Kalender 2020 unter dem Titel "Jahrhundert-Sprünge" beide heutigen Stadtteile, Eberswalde und Finow, in den Brennpunkt. Am Dienstagabend gab es im Museum die Vorpremiere für die Jubiläumsausgabe. Denn: Im März jährt sich der Zusammenschluss zum 50. Mal.

Im November, so Ortel, soll der Kalender in einer Auflage von 200 Exemplaren erscheinen und im örtlichen Buchhandel erhältlich sein. In wenigen Tagen ginge das Werk in Druck. Zuvor muss der Herausgeber allerdings noch eine Entscheidung treffen. Er muss aus derzeit 30 Blättern zwölf auswählen. Schließlich hat das Jahr nur zwölf Monate. "Ein Lusxusproblem", wie der Eberswalder Unternehmer mit Blick auf das Material, das für weit mehr reiche, feststellte.

Auf den Blättern stellt Ortel jeweils eine historische Ansicht und eine aktuelle gegenüber. Für die heutigen Aufnahmen habe er Torsten Stapel verpflichtet. Mit dem Früher-Bild habe sich der Fotograf auf Pirsch begeben, um möglichst den gleichen Blickwinkel zu finden. In einigen Fällen ähneln Einst und Jetzt stark. Dank Erhalt der historischen Bausubstanz und Sanierung. Etwa bei der Messingwerksiedlung in Finow oder der Schicklerstraße 1 in Eberswalde. In anderen Fällen, etwa bei der Jäger-, der heutigen Puschkinstraße, fällt das Wiedererkennen aufgrund einer völlig veränderten Situation deutlich schwerer. Aha-Effekte.

Die historischen Aufnahmen stammen aus dem eigenen Fundus, ebenso aus dem Museum Eberswalde. Auch Mitglieder des Vereins für Heimatkunde zu Eberswalde hätten Ansichtskarten beigesteuert, bedankte sich Ortel bei den Unterstützern.

Interesse an Regionalgeschichte

Bei der bisherigen Auswahl habe er sich bemüht, die Entwicklung beider Stadtteile zu dokumentieren und gleichsam die Vielfalt der Stadt deutlich zu machen. Großer und Kleiner Stern sind genauso vertreten wie Eisenbahnbrücke oder Löwenbrunnen.

Finow sei für ihn "der Ort des Ankommens", seine erste Station in Eberswalde gewesen, begründete Ortel seine besondere Beziehung zu Finow und sein Engagement. Der Optiker war 1993 in die Kreisstadt gezogen. An der Altenhofer Straße eröffnete er sein (erstes) Geschäft und darüber wohnte er.

"Jahrhundert-Sprünge" ist bereits sein sechstes Kalender-Projekt. Einen Teil des heutigen Stadtteils Finow hat auch der Verein "Finower Wasserturm und sein Umfeld" in den Fokus für einen 2020er-Kalender gerückt: nämlich Messingwerk, das 1920 den Status einer selbständigen Landgemeinde erhalten hatte. Das Werk ist bereits im Frühjahr erschienen. Die Nachfrage nach regional- und lokalgeschichtlichen Publikationen sei recht hoch, bestätigte Museumsleiterin Birgit Klitzke. Interesse bestehe vor allem an einem Bildband.