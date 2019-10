Eberswalde (Freier Autor) Wenn die Lebensader von Dörfern versiegt, geht die wirtschaftliche Talfahrt meist mit dem Verlust und der Überalterung der Bevölkerung einher. Das ist in Deutschland nicht anders als in anderen Teilen der Welt. Kann man dagegen vom Dorf aus etwas tun? Wie viel Mut und Utopie muss man dafür aufbringen?

Elias, ein kleines griechisches Dorf, droht auszusterben. Aber zwei Cousins wagen zusammen mit den älteren Frauen des Ortes einen Neuanfang. Sie bauen an, ernten, wecken ein und vertreiben ihre Produkte in die ganze Welt. Sie freuen sich über jedes Paket, das sie, vollgepackt mit Tomatendips oder Honig, in ganz fremde Länder abschicken können. Mit dem Mut zum Experiment balancieren sie ihr Projekt zwischen der Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs und dem Vertrauen auf die eigenen Kräfte durch die Abgründe des Marktes. Es geht ihnen nicht nur um den wirtschaftlichen Erfolg, das Leben selbst soll in dieser Gemeinschaft in einem neuen Verhältnis aus Verantwortung, Solidarität, Witz und Kreativität gestaltet werden.

Ob auf dem Acker oder beim Etikettieren der eingeweckten Tomaten: Aufwand und Nutzen treten in Regie von Marianna Economou abwechselnd in ein heiteres oder melancholisches, immer aber tänzerisches Verhältnis.

Wenn Tomaten Wagner treffen, heute, 20 Uhr, 72 min, im Anschluss Filmgespräch