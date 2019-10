Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Schon oft wurde über den Ausbau des idyllischen Treidelweges entlang der Havel gestritten, um ihn für Wanderer und Radfahrer zu ertüchtigen. Jüngst sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Stadtparlament über einen Antrag der CDU-Fraktion befunden werden, der genau das zum Inhalt hatte. Das wusste der Abgeordnete Reiner Merker (Bündnis 90/Die Grünen) zu verhindern. Er begründete seinen Antrag auf Beratung des Tagesordnungspunktes im öffentlichen Teil der Sitzung mit dem breiten Interesse an dem Thema.

Eigentlich rannte die CDU mit ihrem Antrag offene Türen bei den übrigen Fraktionen des Stadtparlamentes ein. Mit relativ geringem Einsatz ließe sich der Treidelweg für Fußgänger und Radfahrer ganzjährig nutzbar machen, auch wenn dieser Teil des Naturschutzgebietes "Klienitz" ist.

Um die Untere Naturschutzbehörde von dem Ansinnen zu überzeugen, sollte die Stadtverwaltung vielleicht auf den Ausbauzustand des Radfernweges Berlin-Kopenhagen zwischen Döbertstich und Ziegeleipark hinweisen, riet Eberhardt Feige (FDP). Auch dort wurde mit Verweis auf den Naturschutz auf Asphalt verzichtet und dennoch ein leicht befahrbarer Untergrund geschaffen, der links und rechts mit einem Metallstreifen eingefasst wurde und der bis heute hält.

Das Problem beim Treidelweg ist allerdings, dass die Stadt überhaupt nicht der Eigentümer der Flächen ist und die Verwaltung deshalb nicht nur die Untere Naturschutzbehörde für ihr Vorhaben gewinnen muss. Um einem juristischen Streit aus dem Weg zu gehen, sollte die Verwaltung sich frühzeitig mit dem Eigentümer in Verbindung setzen und sein Einverständnis einholen. "Ich unterstütze das Ansinnen des Antrages massiv", sagte Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos), selbst leidenschaftlicher Radfahrer. "Eine Umsetzung ist aber nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten realisierbar", ergänzte der Verwaltungschef. Immerhin waren sich die Stadtverordneten am Ende der Diskussion einig: Sie befürworteten einstimmig den CDU-Antrag "Ertüchtigung des Treidelweges zur Nutzung als Wander- und Radweg entlang der Havel". Dass gute Ideen manchmal konterkariert werden, zeigt die CDU-Initiative zum Teilausbau einer Kleeblattroute zwischen Klein-Mutz und Bergsdorf. Für rund 50 000 Euro wurde die rund 2,2 Kilometer lange Verbindung durch die Felder aufwändig präpariert. Nach nicht einmal einem Jahr befinde sich der Weg jetzt in einem Zustand, der eine Nutzung mit dem Fahrrad nahezu unmöglich mache, wies Norbert Hasse (CDU) im Wirtschaftsausschuss der Stadt auf den unhaltbaren Zustand hin. Er bat die Verwaltung, sich mit dem Auftragnehmer in Verbindung zu setzen. Womöglich ließen sich Regressansprüche gegen diesen durchsetzen. Was eigentlich als Antrag der CDU-Fraktion gedacht war, endete als Hinweis. Die Verwaltung selbst bot an, die Sache zu klären.