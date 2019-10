MOZ

Eberswalde (MOZ) Ein 59-Jähriger ist am Dienstagabend mit seinem Fahrrad in der Straße "Am alten Walzwerk" gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war. Ein Atemtest ergab 2,38 Promille. Der Radfahrer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo auch gleich eine Blutprobe entnommen wurde.