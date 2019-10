Andrea Linne

Bernau (MOZ) Die Bucher Straße über die Autobahn 114 erhält eine neue Brücke. Die Berliner Senatsbauverwaltung fügt damit dem täglichen Pendlerstress eine weitere Staustelle hinzu, gleich einmal ab Freitag von Berlin über die Heinersdorfer Brücke.

Das Vorhaben passt sich ein in den grundhaften Ausbau der desolaten A114. Da aber rund um die A114 zahlreiche weitere Baustellen lauern, sind täglich Geduld und Zeit gefragt. Nun sorgen Abbruch- und Neubauarbeiten für Einschränkungen auf der Bucher Straße. Baustart war am Dienstag.

Ersatz kommt später weg

Da wird es eng: Eine Umfahrung führt künftig südlich über einen Ersatzbau. Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr der Bucher Straße über eine Behelfsumfahrung zur Anschlussstelle geleitet. "Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen sein", heißt es. Die Anschlussstelle auf der Autobahn 114 werde in beiden Richtungen angepasst. Es gibt jeweils nur eine Fahrspur. Zum Dreieck Pankow geht eine Spur, die andere zur Ausfahrt Bucher Straße. Stadteinwärts rollt der Verkehr über einen Fahrstreifen. Von der Bucher Straße führt eine Spur auf die Autobahn.

Der Ersatzneubau der Bucher-Straßen-Brücke, die die A114 quert und die Ortsteile Buch und Französisch Buchholz miteinander verbindet, steht demnach vor dem Komplettabriss. Spannungsrisse in der korrosionsgefährdeten Spannbetonkonstruktion sind laut einer Pressemitteilung der Grund. Der Neubau soll deutlich breiter ausfallen und die Autobahn mit gut 44 Metern überspannen. Besonderheit: Der Neubau entsteht am Standort der bisherigen Brücke und erhält auch Einfädelstreifen Richtung Berlin sowie zur A10. Die neue flach gegründete Zweifeldbrücke mit zweistegigem Überbau wird in Spannbetonbauweise errichtet.

Auf der Bucher Straße geht es zweispurig über die Behelfsbrücke. Diese verschwindet wieder nach Abschluss der Arbeiten. Auf der A114 kommt es zu Einschränkungen. Schon jetzt geht an Wochenenden und Feiertagen zwischen Berlin und Dreieck Pankow oft nichts mehr. Ab Freitag steht ab Prenzlauer Promenade nur ein Fahrstreifen stadtauswärts zur Verfügung. Vom 25. Oktober, 22 Uhr, bis 28. Oktober, 5 Uhr, ist zwischen Bucher und Pasewalker Straße die A114 komplett gesperrt. Grund ist der Abriss der Königsteinbrücke.

Eidechsen ziehen um

Die 170 Meter lange Königsteinbrücke wird durch einen 200 Meter weiten Neubau ersetzt. Sie verbindet Buchholz mit Blankenburg und führt den Berlin-Usedom-Fernradweg in Richtung Bernau. Als Ersatz dient während der Arbeiten die südlich gelegene Hebammensteigbrücke.

Ab November 2020 beginnt der Neubau der Bucher-Straßen-Brücke. Zunächst aber weichen Bäume und Sträucher und die Ersatzbrücke kommt. Dazu sei eine Umweltbaubegleitung erforderlich. Später ersetzen 200 neue Bäume und zahlreiche Sträucher die Rodungen. Eidechsen vor Ort erhalten laut Bauverwaltung eine neue Heimat. 190 weitere Bäume pflanzt der Bezirk Pankow auf sechs Ersatzarealen. Mit der Sanierung des Wilhelmsruher Sees und der Renaturierung des Kappgrabens, der in den Barnim führt, werde ein weiterer Ausgleich geschaffen.

Eine Informationsveranstaltung findet am 23. Oktober um 18.30 Uhr in Berlin-Buch statt, Max-Delbrück-Centrum in der Robert-Rössle-Straße 1.