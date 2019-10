Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Ein Mehrzweckgebäude ist am Dienstagabend in der Straße Am Wäldchen in der Siedlung II in Zehdenick ein Raub der Flammen geworden. Beim Eintreffen der um 18.25 Uhr alarmierten Feuerwehr stand das rund zehn mal zehn Meter große Gebäude bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen. Im Keller lagerten rund 3 000 Liter Heizöl. Das Übergreifen aber konnte laut Stadtbrandmeister Gerd Leege erfolgreich verhindert werden, das Haus sei lediglich leicht beschädigt worden, bleibe aber bewohnbar.

Zunächst hieß es, es brenne in der Siedlung 2 in Mildenberg. Das allerdings stellte sich als Fehlmeldung heraus. Da die starke Rauchentwicklung klar zu lokalisieren war, fuhren die Einsatzkräfte aus Zehdenick, Krewelin, Badingen, Wesendorf und Kappe gleich in die südlich von Zehdenick gelegene Siedlung.

Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte bemüht, Schlimmeres zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Inneren des gemauerten und mit einer Holz- und Metallkonstruktion überspannten Mehrzweckgebäudes aus. Die Landesstraße 21 musste gesperrt werden, weil sich Autofahrer gegenüber den Einsatzkräften rücksichtslos verhielten. Sie fuhren dicht und teils mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an den Einsatzfahrzeugen vorbei. "Aus Gründen des Eigenschutzes mussten wir die Straße sperren", begründete Gerd Leege.

Gegen 22 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei beschlagnahmte bis zum Eintreffen der Kriminalisten den Brandort. Die Löschwasserversorgung stellte vor Ort keine Probleme dar. Das Löschwasser konnte in ausreichender Menge aus einem Hydranten entnommen werden, auch die Trinkwasserversorgung sei nicht in Gefahr gewesen, so Leege. Als Brandursache kommt nach Angaben des Grundstückseigentümers ein explodierender Rasenmäher-Akku in Betracht. Die Polizei spricht pauschal von einem technischen Defekt. Bei dem Brand wurde nicht nur das Nebengelass völlig zerstört, auch ein Motorrad und ein Kleinwagen wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Der Gesamtschaden beträgt rund 80 000 Euro.