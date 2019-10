Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Der Kaffee, der auf der Station ausgereicht wird, ist oft zu kalt, eine Schwester war wiederholt unhöflich. Aber so etwas hängt man als Patient doch nicht an die "große Glocke", die offiziell "Beschwerde-Management" heißt. Zumal mancher Klinik-Patient oder Angehörige dann Nachteile in der Behandlung befürchten, wie Heidemarie Scheffler weiß. Die Frankfurterin ist Patientenfürsprecherin im Evangelischen Lutherstift-Krankenhaus Frankfurt (Oder)/Seelow.

Sie hat vor zwei Jahren das Ehrenamt übernommen, das bis 2012 Dorothee von der Marwitz aus Friedersdorf inne hatte. Doch während sich von der Marwitz um beide Standorte gekümmert hat, möchte sich Heidemarie Scheffler aufs Frankfurter Haus konzentrieren. Dort hat die 67-jährige gelernte Kinderkrankenschwester bis zum Eintritt in den Ruhestand gearbeitet, zuletzt auf der Geriatrischen Abteilung.

Beschwerde auch anonym

"Für zwei Krankenhäuser da zu sein, ist wirklich schwierig", weiß Peter Heyse, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit im Lutherstift-Krankenhaus. Der Krankenhausträger sucht deshalb noch eine Patientenfürsprecherin oder einen -Fürsprecher für den Seelower Standort.

"Ich bin eine Art Mediatorin zwischen dem Patienten und seinen Angehörigen sowie der Klinikleitung", sagt Heidemarie Scheffler. Sie kann Probleme auch anonymisiert an die jeweils Verantwortlichen heran tragen, während das beim Beschwerde-Management nicht geht.

Trotzdem hat sie erst drei "Fälle" gehabt. Woran das liegt? Heidemarie Scheffler hat eine Vermutung: "Viele Patienten und Angehörige wissen nicht, dass es mich gibt. – Obwohl ein Hinweis an der Rezeption der Klinik hängt, mit Name und Erreichbarkeit. Und jeder Patient bekommt den Kontakt mit seinen Aufnahme-Unterlagen", so die Ehrenamtlerin. "Ihr" Briefkasten als Patientenfürsprecherin steht im Eingangsbereich neben dem fürs offizielle Beschwerde-Management.

Alle zwei Wochen – jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, von 15 bis 17 Uhr – ist Heidemarie Scheffler persönlich in der Klinik. Doch sie wartet nicht, ob jemand zu ihr ins Büro neben der Caféteria kommt. Sondern geht zu den Patienten. "Die Schwestern geben mir Tipps, welche Patienten möglicherweise Redebedarf haben könnten oder einfach selten besucht werden. Denen tue ich dann mit meinem Besuch etwas Gutes", sagt die Patientenfürsprecherin.

Erfahrung aus der Arbeit hilft

Ihre Erfahrung als Krankenschwester hat es ihr leicht gemacht, in den Fällen, die an sie heran getragen wurden, schnell zu helfen. – Ob es um ein Gespräch mit dem Stationsarzt ging, das die Tochter einer Patientin wollte. Um eine Beschwerde, die eigentlich ein Pflegeheim betraf, zu dessen Leitung Heidemarie Scheffler Kontakt aufnahm. Oder um eine abhanden gekommene Jacke, die die Versicherung der Klinik ersetzt hat. Die Patientenfürsprecherin erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung.

An dem Ehrenamt fürs Seelower Krankenhaus Interessierte melden sich bitte bei Doris Wilde unter Telefon 03346 87 77 10 oder E-Mail: doris. wilde@diakonissenhaus.de