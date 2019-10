Anett Zimmermann

Bad Freienwalde/Falkenberg (MOZ) "Sport frei" war am Mittwoch ein vierstündiges Angebot des Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrums "Offi" in Bad Freienwalde für die Herbstferien überschrieben. Kinder des Falkenberger Horts hatten mit den Jugendsozialarbeitern Alexander Schromm und Robert Leepin sowie dem Bundesfreiwilligen Philipp Werner in der Laurentius-Turnhalle sichtlich ihren Spaß. "Wir sind immer gern dabei", berichtete Erzieherin Sigrun Tänzer. So hätten sie am vergangenen Freitag auch das Herbstbasteln genutzt. Ursprünglich hätten sie sogar vier der Angebote favorisiert. Besonders schön sei es, wenn – wie es zum Beispiel zur Winterolympiade im Februar der Fall war – noch andere Horte teilnehmen. "Dann können sich Kinder auch mal untereinander kennenlernen", sagte Sigrun Tänzer. Sie hob zudem hervor, dass Transport und Verpflegung ebenfalls abgesichert seien. Gespielt wurde am Mittwoch unter anderem Schwämme über die Schnur und Volleyball mit Luftballons. "Das waren coole Sachen", meinte ein Junge und eines der Mädchen hätte sich sogar noch mehr Zeit gewünscht.