Nadja Voigt

Brunow (MOZ) Carmen Peisker, Projektleiterin, und Alexander Schromm, Jugendkoordinator vom Amt Falkenberg Höhe, haben einen Graffiti-Workshop in Brunow vorbereitet und begleitet. 16 Kinder und Jugendliche erfuhren dabei einiges zur Geschichte des Graffiti und bekamen Sprühtechniken näher gebracht. Im Anschluss besprühten sie dann die weiße Hand auf dem Asphalt mit ihren Motiven. Mit der Aktion wollten die Teilnehmer die Autofahrer zu mehr Rücksicht auffordern, denn durch die Umleitung fahren viele Autofahrer sehr schnell durch den Ort. Auf dem Dorfplatz setzten sie damit ein sogenanntes "Mikroprojekt MOL" um. "Das sind Gruppenmaßnahmen mit Quartiersbezug. Sie sollen die sozialen Kompetenzen der Teilnehmenden fördern und einen Mehrwert schaffen – entweder ideell oder materiell. Gefördert werden die Mikroprojekte vom Landkreis, dem Bundesfamilienministerium und beim Bundesinnenministerium und durch ESF Mittel", so die Mitarbeiterin der Stiftung SPI. Innerhalb des Projektes gab es bereits einen zweitägigen Workshop an der Grundschule Heckelberg und eine Beteiligung an den Highland-Games.