Kerstin Ewald

Schöneiche (MOZ) Die Gemeindevertretung startet am kommenden Montag mit dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr in die nächste Beratungsrunde.

Die Mitglieder befassen sich unter anderem mit dem Projekt zusätzlicher Radwege zwischen Schöneiche-Fichtenau, dem S-Bahnhof Rahnsdorf und von dort weiter zur Straßenbahnhaltestelle Rahnsdorf Waldschänke. Auf der Tagesordnung stehen auch Straßenbauarbeiten in der Höltzstraße und in einem Teil des Bunzelwegs. Die Umweltthemen sind am Montag die Herstellung der fruchtbaren Erde Terra Preta und illegale Müllablagerungen im Gemeindegebiet.

Beratung zu sozialen Themen

Am Dienstag tritt dann der Ausschuss für Bildung und Soziales zusammen. Die Mitglieder des Gremiums hören den Bericht von Henry Drozdzynski, Vorsitzender der Kunst- und Kulturinitiative Schöneiche, zur Kulturgießerei. Themen sind auch die mögliche Personalverstärkung in der Gemeindebibliothek an der Dorfaue, sowie eine Standortentscheidung für neue Kita- und Hortplätze.

Beide Ausschüsse befassen sich mit der Prioritätensetzung bei den künftigen Investitionsvorhaben. Es folgen am Mittwoch der Ausschuss für Wohnen und Liegenschaften sowie der zur Ortsentwicklung am Donnerstag. Die Beratungen finden an den genannten Tagen jeweils um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Schöneicher Rathauses, Dorfaue 1, statt.