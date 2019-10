MOZ

Groß Rietz (MOZ) Am Dienstag gegen 19 Uhr informierte eine Verkehrsteilnehmerin die Polizei über einen vor ihr fahrenden Pkw, der langsam und in Schlangenlinien auf der Storkower Straße unterwegs ist.

Polizeibeamte stoppten das Fahrzeug in Groß Rietz. Die 44-jährige Fahrerin lehnte einen Atemalkoholtest ab. Ein Arzt führte später in der Polizeiinspektion eine Blutentnahme durch. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, weil es vielleicht an einem Unfall beteiligt war.