Roland Becker

Velten (MOZ) Die Strecke ist das absolute Stiefkind, aber für die Menschen hier von Wichtigkeit." Dieser Kommentar von Petra Uckel aus Wall bei Neuruppin und 128 weitere beweisen, dass der Veltener Alexander Moser-Haas mit seiner Petition zu einer höheren Verlässlichkeit auf der Bahnstrecke Hennigsdorf-Neuruppin (inklusive der Regionalbahn Kremmen-Hennigsdorf) ins Schwarze getroffen hat. Seit wenigen Tagen erst auf www.openpetition.de eingestellt, haben den Forderungskatalog bereits 252 Betroffene (Stand Mittwoch, 12 Uhr) unterzeichnet. Und jeder zweite davon nahm sich die Zeit, seine Unterschrift auch zu begründen. Zudem geben 70 Prozent der Petenten an, von dem Bahn-Chaos auf dieser Strecke selbst betroffen zu sein. Noch ist Moser-Haas weit davon entfernt, das Ziel von 2 000 Unterschriften zu erreichen. Andererseits bleiben ihm noch sieben Wochen Zeit. Petra Uckel würde den Zug gern nutzen, um ihren Arbeitsplatz in Kremmen erreichen zu können. "Die Unzuverlässigkeit ist furchtbar", schimpft sie und setzt sich lieber ins Auto, um pünktlich ihren Job antreten zu können.

Sofortaktionen gefordert

Seit Jahren – und in jüngster Zeit verstärkt – sind die beiden Linien RE 6 und RB 55 von Verspätungen und damit verpassten Anschlüssen von und zur S-Bahn in Hennigsdorf betroffen. Dazu kommen auf der eingleisigen Strecke immer wieder und teilweise sehr kurzfristig angesetzte Streckensperrungen, wobei der Schienenersatzverkehr für weitere Fahrtzeitverlängerungen sorgt.

Alexander Moser-Haas, der selbst zu seinem Job von Velten nach Potsdam mit dem Zug pendelt, will diese in seinen Augen unhaltbaren Zustände nicht länger hinnehmen. Mit der von ihm initiierten und verfassten Petition will er die Landesregierung, die Deutsche Bahn und den Verkehrsverbund VBB auffordern, endlich das Bahn-Desaster zwischen Hennigsdorf und Neuruppin durch kurz- und langfristige Maßnahmen zu beenden.

Zu den zehn Forderungen, die der Veltener Stadtverordnete der Linken aufgezählt hat, gehört allem voran ein Pünktlichkeitsmanagement. Unabhängige Gutachter, so seine Idee, sollen die Ursachen für die gehäuften Verspätungen analysieren. An einem Runden Tisch sollen Landes- und Kommunalpolitik, Verkehrsverband und die Bahn nach Lösungen suchen. Er schlägt auch vor, dass die Zugführer von S-Bahn und Regionalzügen miteinander im Funkverkehr stehen, um sich gegenseitig über geringfügige Verspätungen zu informieren, damit der Anschlusszug warten kann. Oftmals sind es gerade die zwei, drei Minuten, die den Fahrgästen in Hennigsdorf fehlen, um die Anschlussfahrt zu erreichen. Klappt dies nicht, sind Wartezeiten bis zu einer Stunde die Folge.

Kein Verständnis zeigt Moser-Haas auch dafür, dass die brandenburgische Landesregierung ebenso wenig wie die Deutsche Bahn in der Lage ist, einen Zeithorizont für den zweigleisigen Ausbau zumindest eines Teils der Strecke und damit für Veltens S-Bahn-Anschluss zu verkünden. Der Veltener will nicht mehr "auf die ganz große Lösung warten". Er schlägt vor, unabhängig von den für den Streckenausbau nötigen Planungen schrittweise das Angebot an Zügen auszubauen.

Zeithorizont für Streckenausbau

So soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass die S-Bahn schon vor dem Bau des zweiten Gleises nach Velten verlängert wird. Der Takt auf der Regionalbahn R 55 (Hennigsdorf-Kremmen) und für den Prignitz-Express (RE 6) soll in den Stoßzeiten verkürzt und an den Wochenenden in die Nacht hinein verlängert werden. Schließlich klagt er das ein, was Veltener, Hennigsdorfer, Kremmener und Neuruppiner seit Jahren vergeblich fordern: "Die Landesregierung benennt einen verbindlichen Zeitrahmen für das Planfeststellungsverfahren zum Bau eines zweiten Gleises nach Velten und für die Taktverdichtung des RE 6. Die Landesregierung bekennt sich zur direkten Linienführung der RE 6-Verbindung nach Gesundbrunnen."