Gerald Stamm

Fürstenwalde (MOZ) Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen, ehe die Spreestädter im Duell zweier bis dahin ungeschlagener Mannschaften nach fast vier Stunden den knappen Auswärtssieg bejubeln durften und damit ihren Platz in der Spitzengruppe festigten.

Ausgeglichene Doppel

Die Gastgeber hatten ihre Doppel-Paarungen umgestellt. Das Ergebnis war ein unentschiedener Verlauf: Das Pneumant-Duo Scheweleit/Stamm gewann nach konzentriertem Spiel glatt mit 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) gegen Schmidt/Schwiete, Bloßé/Heider unterlagen 1:3 (-6, 9, -4, -9) gegen Depta/Reepschläger. Ähnlich der weitere Verlauf: Gerald Stamm, Nummer 2 der Gäste, besiegte den einheimischen Top-Akteur André Depta, einen der stärksten Einzelspieler der Liga, mit 3:1 (8, -6, 3, 8), während am Nachbartisch der an 1 spielende Mike Scheweleit mit dem gleichem Resultat gegen Armin Reepschläger zu überzeugen wusste (7, 6, -8, 4).

Doch Motor schlug zurück und konterte mit drei Einzelsiegen in Folge. Kurios dabei der Spielverlauf zwischen Pneumants Tino Heider und Ivo Schmidt: Der Fürstenwalder legte los wie die Feuerwehr, ging 6:0 in Führung, ließ dann aber stark nach und verlor den ersten Satz noch in der Verlängerung, um gar mit einem 0:7 in den zweiten Durchgang zu starten. Vollkommen von der Rolle, unterlag er mit 0:3 (-12, -2, -7).

Auch Mannschaftskapitän Robert Bloßé begann gegen den Hennigsdorfer Bernhard Schwiete furios und führte bereits mit 2:0-Sätzen. Doch Schwiete war an diesem Tag mehr als nur Ersatz, kämpfte sich konsequent und unerbittlich zurück, wuchs über sich hinaus und siegte noch in fünf Durchgängen (-3, -6, 7, 11, 9). So hieß es also 3:3 nach der ersten Einzelrunde.

Niederlage im Spitzeneinzel

Im Duell der beiden Spitzenspieler musste sich Scheweleit gegen Depta in der Verlängerung des Entscheidungssatzes geschlagen geben (5, -8, 8, -8, -10), Stamm glich mit einem 3:1 (12, -9, 10, 7) über Reepschläger wieder aus.

Nicht seinen besten Tag erwischt hatte Bloßé, der auch im Duell mit Schmidt beim 0:3 (-9, -7, -15) das Nachsehen hatte. Dramatisch ging es zwischen Heider und Schwiete zu. Beide schenkten sich nichts, und so wogte das Spiel hin und her. Am Ende war der Fürstenwalder der Glücklichere (10, 10, -7, 12) und bescherte seiner Mannschaft den Punkt zum 5:5.

Keine Schwierigkeiten hatte Scheweleit mit Schmidt (6, 8, 2), während Bloßé auch gegen Depta kein probates Mittel fand (-8, -8, 5). Beim 6:6 ging es also in die letzte, entscheidende Runde. Hier zeigte sich Heider gegen Reepschläger sehr selbstbewusst, setzte den Hennigsdorfer immer wieder unter Druck und triumphierte verdient mit 3:1 (6, 7, -9, 8).

Bärenstarker Bernhard Schwiete

Ein Unentschieden hatten die Gäste damit schon mal sicher – an Gerald Stamm war es nun, gegen den an diesem Tag bärenstarken Bernhard Schwiete den knappen Sieg einzufahren. Der Motor-Akteur packte sein bestes Tischtennis aus, der Fürstenwalder Oldie aber blieb ruhig und konnte mit einem 3:1 (5, -8, 6, 10) den Auswärtserfolg sichern.

Weiter geht es bereits am Freitagabend, wenn Pneumant als Tabellendritter beim -achten TTV Fürstenberg an der Havel antreten muss.