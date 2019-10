Roland Hanke

Hamburg (MOZ) Nach zwei Siegen am Stück hat es nun die Randberliner erwischt: Beim bisherigen Tabellenführer Eimsbütteler TV, der den dritten Sieg verbuchte, unterlagen die Schöneicher mit 1:3 (25:20, 19:25, 21:25, 20:25). Sie rutschten damit vom dritten auf den fünften Tabellenplatz ab.

Bei der Partie in Hamburg mussten die Schöneicher nach dem guten und siegreichen ersten Satz gegen stark aufspielende Gastgeber die übrigen Durchgänge knapp abgeben. Übrigens genauso wie in der vorigen Saison an gleicher Stelle mit gewonnenem ersten Abschnitt.

"Wir hatten uns mehr vorgenommen. Die Niederlage ist nach dem guten Start etwas ärgerlich", sagt TSGL-Trainer Jürgen Treppner. "Die Gastgeber waren in der Feldabwehr beweglicher. Das hat den Unterschied in dem ausgeglichenen Spiel ausgemacht. Uns fehlte etwas das Feingefühl."

In Satz 1 verletzte sich Erik Witt am Sprunggelenk und musste danach zuschauen. "Es scheint nichts Dramatisches zu sein, er will gleich wieder zum Training kommen", erklärt Treppner.

Ein TSGL-Akteur hatte trotz der Niederlage Grund zur Freude: Der 19 Jahre alte Neuzugang Charlie Peters wurde zum ersten Mal zum wertvollsten Spieler (MVP) seines Teams gewählt. Sicherlich ein Stück Extra-Motivation für ihn vor der nächsten schweren Aufgabe.

TKC Wriezen kommt zum Derby

Diese steht in knapp zwei Wochen in der heimischen Halle an der Dorfaue bevor. Am 26. Oktober, um 19 Uhr, kommt der Lokalrivale TKC Wriezen zum Derby. Das Team aus Märkisch-Oderland hat nach dem 3:0 über den VfL Pinneberg den dritten Platz übernommen. "Wir freuen uns schon auf das Spiel. Bis dahin wird dreimal wöchentlich trainiert", sagt der TSGL-Coach.