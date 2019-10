Roland Hanke

Most (MOZ) Ziel erreicht: Beim neunten und letzten Rennen im Carbonia Cup hat Olaf Haeusner noch einmal zugeschlagen. Der Automobil-Rennfahrer aus Fürstenwalde vom Team H & S Motorsport setzte sich im BMW M3 GT als Sieger gegen 26 Konkurrenten, davon zehn aus siener Klasse, durch. Damit verbesserte sich der 53-Jährige in der Gesamtwertung der Klasse A3 bis 3000 Kubikzentimeter Hubraum noch vom dritten auf den zweiten Platz vor dem Polen Adam Baczynski. Als Meister in dieser Klasse stand Walter Forster aus dem niederbayerischen Train bereits vor dem Saison-Finale fest.

"Ich freue mich natürlich riesig, dass es im letzten Lauf doch noch mit meinem dritten Sieg in diesem Jahr und dem zweiten Gesamtrang geklappt hat", sagt Haeusner, der am Sonntag auf dem Autodrom im tschechischen Most vor Forster und Baczynski gewann. Er war von Startplatz 2 in die Hatz gegangen, nachdem Forster ihm in der letzten Runde des Qualifyings noch die Pole-Position entrissen hatte. Dafür revanchierte sich der Fürstenwalder in der vorletzten Kurve der letzten Runde im Rennen und fuhr an seinem Freund vorbei.

Überrundungen helfen

Nach einem von allen geglückten Start ohne Unfälle hatte sich der Bayer nach sechs Runden von Haeusner etwas absetzen können. "Doch dann kamen die Überrundungen. Dadurch bin ich wieder dicht an Walter heran gekommen und habe meine Chance genutzt", erklärt der Fürstenwalder. Neben seinen drei Siegen hat er in der Saison auch jeweils drei zweite Plätze und Ausfälle zu Buche stehen.

"Insgesamt bin ich trotz der Ausfälle zufrieden. Im nächsten Jahr werde ich wieder angreifen und versuchen, noch weiter nach vorn zu kommen", kündigt Olaf Haeusner an. "Dann werde ich wohl neben dem Carbonia Cup zusätzlich in einer deutschen Rennserie antreten." Jetzt hat er bereits damit bekommen, seinen BMW zu zerlegen, um ihn darauf vorzubereiten.