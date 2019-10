Rudolf Heger

Beeskow (MOZ) Die Bohlekeglerinnen des 1. KC Beeskow standen beim zweite Landesklasse-Turnier auf der Heimbahn in der Kreisstadt bereits mächtig unter Druck. Sie hatten den Saisonauftakt Mitte September in Wandlitz verloren. Die Damen um Mannschaftsleiterin Karin Riemer wollten im Heimturnier unbedingt Punkte für den Klassenerhalt holen.

Anke Glagau begann mit guten 882 Holz (+42), Gabriele Lemke legte 883 (+43) in der zweiten Runde nach. Damit lagen die Beeskowerinnen bei Halbzeit knapp in Führung.

14-Jährige überrascht

In der dritten Runde war die erst 14-jährige Emily Müller auf der Bahn, die noch vor wenigen Wochen mit der Kinderkugel kegelte. "Sie lieferte eine nie erwartete Leistung ab und schwang sich zur Matschwinnerin auf", erklärt Clubchef Rudolf Heger. Emily spielte mit 909 Holz (+69) das viertbeste Ergebnis des Tages und sorgte für eine Vorentscheidung. Sie vergrößerte den Vorsprun von zwei auf 17 Holz zum zweitplatzierten Luckenwalder KV 1925.

Theresa Heger sichert Sieg

In der letzten Runde spielte Theresa Heger mit 917 Holz (+77) das zweitbeste Ergebnis des Tages und sicherte den Beeskower Damen einen ungefährdeten Turnier-Erfolg mit 3591 Holz. Für den KC "Glück Auf" Rüdersdorf wurde Stefanie Herrmann im letzten Block mit 934 Holz (+94) Tagesbeste, was ihr Team vom letzten noch auf den zweiten Rang mit 3552 Holz vorrücken ließ.

Der Luckenwalder KV 1925 konnte sich noch in letzter Minute mit 3549 Holz auf Platz 3 verbessern. Der KSV Wandlitz, der das erste Turnier auf heimischer Bahn gewann und nach der ersten Starterin Regina Busse auf der Beeskower Anlage mit 912 Holz (+72) die klare Führung inne hatte, wurde mit 3544 Holz nur Letzter.

Das nächste Turnier steigt am Sonnabend, ab 13 Uhr, in Rüdersdorf. Das dürfte eine spannende Angelegenheit werden, denn alle Teams haben nun fünf Punkte und liegen in den Holz-Zahlen ebenfalls dicht beieinander.