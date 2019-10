Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Claudia Schernus will gehört werden. Die Obstbäuerin aus Frankfurt (Oder) findet, dass die Landwirtschaft "von allen Seiten Druck bekommt, ohne dass mit uns darüber geredet wird". Deshalb hat sie auf ihrer Pflaumen-Plantage an der B 87 grüne Kreuze aufgestellt. Als stillen Protest, als Mahnung an Vorbeifahrende, sich den Wert der heimischen Landwirtschaft bewusst zu machen. "Ich will zeigen, dass wir Sorgen um unsere Zukunft haben."

Das mit dem grünen Kreuz war die Idee eines Bauern aus dem Rheinland. Er reagierte damit auf das Anfang September vorgestellte Agrarpaket der Bundesregierung. Die Ministerinnen für Umwelt und für Landwirtschaft, Svenja Schulze (SPD) und Julia Klöckner (CDU), wollen mit harten Auflagen für die Landwirte mehr Insektenschutz erreichen. Die Bauern sehen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und halten die Vorgaben für überzogen.

Inzwischen sollen rund 10.000 dieser grünen Kreuze auf Feldern in ganz Deutschland stehen. Genaue Zahlen gibt es nicht, weil niemand die Aktion plant und organisiert. Sie hat sich über die sozialen Medien im Internet verbreitet und ist damit womöglich Ausdruck eines neuen Trends, nämlich dass sich Bauern für Protestaktionen lieber über WhatsApp und Facebook vernetzen als über ihre Verbände.

"Diese Dynamik ist neu", sagt Brandenburgs Bauernpräsident Henrik Wendorff über jene via Internet koordinierten Aktivitäten. Er habe daran nichts auszusetzen und könne andere Landwirte ermutigen: "Zeigt euch solidarisch, stellt auch auf euren Feldern grüne Kreuze auf! Wir müssen uns zeigen."

Eine Entscheidung des Landesbauernverbands gebe es dazu nicht. Sicher würden nicht alle Bauern in grünen Kreuzen das richtige Symbol sehen, und die Botschaft dahinter dürfte sich von Betrieb zu Betrieb unterscheiden, vermutet Wendorff. Es sei richtig, so etwas in Eigenregie zu machen.

Unmut erreicht neue Stufe

Der Unmut über die Politik habe mit dem Agrarpaket eine neue Stufe erreicht. "Über dieses Paket wurde vorab nie mit uns kommuniziert", kritisiert der Bauernpräsident. Reinhard Jung, Geschäftsführer des Bauernbunds, sieht es ähnlich. "Wenn es so kommt, wie von der Bundesregierung geplant, können in Brandenburg ab 2021 auf 30 Prozent der Agrar-Nutzfläche keine Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden", sagt Jung. "Diese Auflagen kommen einer Enteignung ohne Entschädigung gleich."

Die Umstellung auf Öko-Landwirtschaft sei kaum eine Option. Der Markt etwa für Getreide sei hier übersättigt. "Die Leute wählen nämlich nur die Grünen, kaufen dann aber nicht das teure Bio-Brot", ärgert sich Jung. Widersinnig sei auch, dass die Bundesregierung zu Lasten des Regenwalds Freihandelsabkommen etwa mit Brasilien abschließe und gleichzeitig der heimischen Landwirtschaft das Leben schwer mache.

Johanna Mandelkow, Landwirtin aus der Nähe von Prenzlau, hat davon ebenfalls die Nase voll. Auch sie hat sich vernetzt, und zwar über Facebook unter dem Stichwort "Land schafft Verbindung". Die entsprechende Gruppe hat in dem sozialen Netzwerk bundesweit 14 000 Mitglieder und will am kommenden Dienstag an mehreren Orten Protestaktionen starten. In Brandenburg ist eine Trecker-Sternfahrt nach Berlin geplant. "Alles bei der Polizei angemeldet. Wir wollen keine Straßen blockieren, nur für etwas Entschleunigung sorgen. Und friedlich wird es auch bleiben", verspricht Mandelkow.

Zurück zu Claudia Schernus. Was sagt sie nun über ihre Arbeit, wenn sie gehört wird? "Wir setzen so wenig Chemie ein wie nur möglich. Unsere Äpfel sind unbelastet, man kann sie ungewaschen essen. Wir haben außerdem bei uns die von allen gewünschte Biodiversität. Es wimmelt nur so von Schmetterlingen", sagt die Landwirtin. "Wir schonen die Natur und unsere Ressourcen. Das Agrarpaket der Bundesregierung würde dafür sorgen, dass es in Brandenburg weniger regionales, preiswertes Obst gibt."