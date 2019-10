Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Anhaltende Hitze und ein trockener Sommer machten der Teichwirtschaft in der Blumberger Mühle in diesem Jahr das Leben schwer. Tausend aufgezogene Störe starben. Die Existenz von Fischer Klaus-Peter Gensch und seinen Mitarbeiten stand auf der Kippe. Dennoch haben sie sich entschlossen, das beliebte Schaufischen diesmal nicht ausfallen zu lassen. Mit der Veranstaltung möchte der Fischer zeigen, wie wertvoll dieses alte Handwerk ist.

Am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr können Besucher wieder dabei sein, wenn mehr als 2000 Karpfen von den Fischern aus den Blumberger Teichen "geerntet" werden. Die etwas robusteren Fische überlebten trotz der schwierigen Bedingungen in den Teichen. Jetzt, im Oktober, werden sie mit Zugnetzen und Muskelkraft an Land gehievt und verladen, um später in den Handel und schließlich auf dem Mittagstisch zu landen.

Der Karpfen zählt nach wie vor bei vielen Familien zu den beliebtesten Weihnachts- und Silvesteressen, auch bei den Uckermärkern. Deshalb können die Besucher des Schaufischens am Sonnabend auch fangfrische Exemplare mit nach Hause nehmen. Auch für das leibliche Wohl wird wie immer mit Speisen und Getränken gesorgt. Es gibt unter anderem Räucherfisch und Fischsuppe, aber auch Kuchen und Kinderpunsch. Von 13 bis 14 Uhr kann man an einer geführten Tour durch das Teichgebiet teilnehmen.