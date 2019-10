MOZ

Seelow (MOZ) Eine handfeste Überraschung bescherte der Kreissportbund (KSB) im Rahmen einer Breitensportveranstaltung der Leiterin der Seelower Lokalredaktion, Doris Steinkraus. Sie wurde vom Vorstand des KSB mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Der Dachverband dankte damit für die Arbeit der Lokaljournalisten in den drei MOZ-Redaktionen des Landkreises als Fürsprecher und Unterstützer der Sporttreibenden im Kreis. Durch die Redaktionen würden sportliche Ereignisse einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht, so die Begründung.