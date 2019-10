MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR lädt im Rahmen der Sonderausstellung "Alltag formen! Bauhaus-Moderne in der DDR" am 27. Oktober zu einem Vortrag von Jörn Düwel und zur Finissage von Martin Maleschkas "Wohnmaschine" ein. Der Vortrag beginnt um 14 Uhr und beschäftigt sich mit dem Thema "Moderne und Gegenmoderne in Architektur und Städtebau: Stalinstadt und weitere Beispiele". In der Pressemitteilung des Dok-Zentrums heißt es: "Ruinen, Trümmer, zerstörte Städte: Der Wiederaufbau war eine Herausforderung für Architekten im Osten und Westen Deutschlands. Im Osten orientierte man sich dabei vor allem an Architektur und Städtebau der Sowjetunion: Das Leitbild der sozialistischen Stadt prägt Berlin, Dresden, Eisenhüttenstadt, Leipzig und viele andere ostdeutsche Städte bis heute." In der Beschreibung von Entscheidungsprozessen, Lebenswegen und Leitprojekten maßgeblicher Architekten der DDR richte Jörn Düwel den Blick auch auf den politischen Bedeutungswandel der Architektur. Im Vorfeld des Vortrages gibt es um 13 Uhr eine Kuratorenführung durch die Sonderausstellung. Die Finissage zur "Wohnmaschine" in der Holzwolle 27 findet von 11 bis 17 Uhr statt. Bei der Wohnmaschine handelt es sich um eine erinnerungskulturelle künstlerische Installation in einer Zweiraum-Plattenbauwohnung. Die Präsentation versteht sich als Erweiterung der Sonderausstellung im Dok-Zentrum.