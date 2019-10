MOZ

Bad Freienwalde/Seelow (MOZ) Der erste Spatenstich zum Breitbandausbau in Märkisch-Oderland erfolgt am kommenden Mittwoch um 10 Uhr in der Bad Freienwalder Waldstraße 16. Darüber informierte jetzt Pressesprecher Thomas Berendt. Mit dabei seien Landrat Gernot Schmidt, der Breitbandbeauftragte der Kreisverwaltung Danny Wollank, seitens der e.discom unter anderem die Geschäftsführer Detlef Katzschmann und Herrn Jörn Schoof sowie für die Stadtwerke Schwedt Geschäftsführer Dirk Sasson.

Der Kreistag hatte, so Berendt, im Dezember 2018 die Vergabe der Leistungen im Rahmen des geplanten Breitbandausbaus in Märkisch-Oderland beschlossen. "Grundlage waren die Richtlinien des Bundes und des Landes, die dem Landkreis die Förderung des Ausbaus ermöglichen, aber ihn auch an die Förderbedingungen gebunden haben." Für sieben Projektgebiete habe es Ausschreibungen und Bietergespräche gegeben. Der Zuschlag erfolgte für sechs Lose an die e.discom und für ein Los an die Deutsche Telekom. "Insgesamt wird der Breitbandausbau in Märkisch-Oderland mit knapp 160 Millionen Euro gefördert. Der Kreis übernimmt mit 8,4 Millionen Euro den Eigenanteil für alle Gemeinden." Mit dem Spatenstich gehe eine mehr als zweijährige Vorbereitungsphase zu Ende. Dabei sei auch der Ist- Ausbaustand ermittelt worden, der Basis für die Erfassung und Beplanung der laut Förderrichtlinie des Bundes unterversorgten Gebiete war.