Carola Voigt

Schwedt (MOZ und Reimund Krüger) Getreu dem Slogan des Schwedter Modellclubs "Im Osten geht die Sonne auf" zeigte sich das Wetter am Rennwochenende, als in der RC-Arena bei Blumenhagen das Finale um den Oder-Pomerania-Cup ausgetragen wurde. Sonne satt und fast 25 Grad waren optimale Bedingungen – dazu eine bestens präparierte Strecke.

Der Oder-Pomerania-Cup ist ein Vier-Städte-Wettkampf mit Stationen in Schwedt, Bernau, Stettin und Poznan und wird für die Modelle im Maßstab 1:8 (ORE8-Elektro, OR8-Verbrenner), Maßstab 1:10 (ORE 2WD, ORE 4WD – beide Elektro) und Open (offen für 1:8 und 1:10) ausgefahren.

Nach den Rennen in Poznan, Stettin und Bernau waren noch mehrere Starter in der Position, den Gesamtsieg in Schwedt zu erringen.

Von Beginn an waren die Läufe um gute Plätze heiß umkämpft. Allen voran die Klasse OR8. Aufgrund der Verbrenner-Motoren mit tollem Motorensound ist diese Klasse ein Publikumsmagnet. Die Erfahrung schlägt hier die Jugend, so das Ergebnis. Das Finale war von einem Dreikampf geprägt. In den Vorläufen und im Finale spielte Sven Schlautmann vom MRC Sondershausen seine Erfahrung gekonnt aus, wehrte alle Angriffe der teils erheblich jüngeren Konkurrenz ab und gewann knapp, aber verdient.

Nach immer wieder spannenden Positionswechseln konnte schließlich Jörg Dochow (ebenfalls Ü 40) den 2. und Justin Dochow (bester Nachwuchsfahrer des MC Schwedt 2019) den 3. Platz einfahren. Übrigens stellt der MC Schwedt mit Jörg Dochow den Ostdeutschen Meister 2019 in der Klasse OR8 Ü40. Die weiteren Schwedter Starter erreichten folgende Plätze: Sven Buschmann (5.), Thomas Schulz (6.) und Hans-Joachim Bliefert (11.).

Spannend ging es auch in der Klasse ORE8 zu. Jaroslaw Poniatowski vom SMK Stettin war nicht zu bezwingen, aber der Rennverlauf um die weiteren Plätze war zwischen fünf Fahrern zur Freude der Zuschauer hochspannend.

Zwölfjährige im Männersport

Immer mit an vorderster Front fuhr Laura Metzler (12 Jahre) vom MC Schwedt. Laura fährt seit 18 Monaten im Modellclub in dieser Elekto-Klasse und nimmt seit diesem Jahr aktiv an Rennen teil. Mit neun Jahren entdeckte sie die Miniflitzer-Szene für sich, anfangs über die Kids-Race, die der Verein zu bestimmten Anlässen anbietet und dann auch über das Agenda-Diplom. Mittlerweile hat sie sogar ein eigenes Fahrzeug. Den Bausatz hat sie mit Hilfe von Thomas Schulz zusammengesetzt. "Laura ist ein vielversprechendes Talent. Sie hat einen starken Willen, trainiert regelmäßig und ist ehrgeizig. Deswegen ist sie auch Gesamt-Dritte in diesem Cup geworden", erzählte Reimund Krüger vom MC Schwedt. Auf die Frage nach ihren Zielen antwortete Laura: "Ich will immer weiter nach vorn fahren, mich national, und wer weiß, auch international etablieren." Sie ist nicht die einzige Nachwuchsfahrerin im Verein. Die beiden Kollhoff-Brüder Lucas (13) und Jonas (8) sind ebenfalls hochtalentiert, waren aber diesmal urlaubsbedingt verhindert.

Am Ende wurde Daniel Zietara vom SMK Stettin Zweiter, vor Danilo Latussek vom ASC Potsdam. Die Schwedter Starter platzierten sich wie folgt: Hilmar Schramm (4.), Laura Metzler (5.) und Andreas Emeling (7.).

Großartig waren auch die Rennen um den Sieg in den Klassen ORE 2WD und ORE 4WD, hier aber ohne Schwedter Beteiligung. Beide Tagessiege holten Sportfreunde vom ASC Potsdam (Lars Seyferth/ORE 2WD) und Marc Röder/ORE 4WD).

Souveräner Sieger in der Open-Klasse wurde Bartozs Pluta vom SMK Stettin vor Andreas Emeling und Thomas Schulz, beide MC Schwedt.

Traditionell wurde in Schwedt auch wieder der beste jüngste Teilnehmer geehrt. Ausgezeichnet mit einem Sonderpokal und einem kleinen Präsent (Minimodellauto) wurde der erst achtjährige Kevin Chunthanom vom ASC Potsdam, der Platz 8 belegte. 71 Fahrer beteiligten sich insgesamt am Oder-Pomerania-Cup.