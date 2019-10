Dirk Schaal

Finowfurt (MOZ) Die Zahl 13 ist für manch einen eine Zahl, der man gern aus dem Weg geht. "Ich glaube, für uns ist das 13. Turnier hier in Eberswalde eher ein Glücksfall, auch wenn ich nicht an solche Deutungen glaube", verriet der Berliner Thomas Ellenberg, der mit seiner Partnerin Caroline Morgenroth bei den Senioren II Kategorie C im Standard vier Paare hinter sich ließ. Aber genau diese vier Punkte brauchten sie, um sich den Aufstieg in die B-Klasse zu sichern.

Aufs Podest kamen in dieser Kategorie auch Manuela und Rainer Krischker vom TKK Barnim. Eigentlich sind beide Petershagener, doch Sohn Tomy steckte beide vor etwa fünf Jahren mit dem Tanzen an und holte sie nach Bernau.

Tanzen hält jung

"Früher habe ich Tanzen belächelt und Kraftsport gemacht. Aber mittlerweile kann ich sagen, Tanzen hält jung, weil es den ganzen Körper fördert, koordinative Bewegungen trainiert und dazu noch einen Riesenspaß macht", sagte Rainer Krischker. 68 Jahre ist er jung, doch wenn man ihn mit seiner Frau Manuela (53) über das Tanzparkett schweben sieht, egal ob Latein oder Standard, dann scheint die Zeit stillzustehen. "Natürlich macht es Spaß. Aber tanzen ist auch, sich die Anstrengungen, die dahinter stecken, um so leichtfüßig zu wirken, nicht anmerken zu lassen. Das scheint uns ja dann gelungen zu sein", sagte Rainer Krischker lachend.

Gut Lachen hatte auch der Abteilungsleiter der Eberswalder Motor-Tänzer, Hans-Jürgen Klatt, nicht nur, weil er mit seinen Helfern wieder ein begeisterndes Turnier aufs Parkett gezaubert hat, sondern er es mit seiner Frau Susanne aufs Podest der Sonderklasse Senioren III im Standard geschafft hatte.

Es ist noch gar nicht lange her, da standen beide auf dem Siegerpodest der Landesmeisterschaft ganz oben und durften deshalb auch Gratulationen am Rande des Turniers entgegen nehmen. Trotzdem war Hans-Jürgen Klatt eher skeptisch, ob es auch beim eigenen Turnier für einen Medaillenrang reichen würde: "Da sind viele sehr gute Paare auch von außerhalb Brandenburgs dabei, es wird schwer." Nur knapp geschlagen belegten sie dann Platz zwei.

Seit 1987 sind beide im Tanzsport unterwegs. "Eigentlich hat mich meine Frau zum Tanzen gebracht, ich war eigentlich Leichtathlet", verriet der 61-jährige Hans-Jürgen Klatt. Kurz darauf war er auf dem Parkett nicht mehr zu bremsen, musste sogar Susanne zum Weitermachen animieren. "Wenn ich die Zeit zurück drehen könnte, dann würde ich gleich mit dem Tanzen beginnen und nicht mit der Leichtathletik", sagte Hans-Jürgen Klatt mit einem Augenzwinkern. Jetzt gilt es für beide hierzulande auf und ab zu reisen, um Qualifikationspunkte für den Deutschlandpokal zu sammeln.