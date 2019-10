Matthias Braun

Frankfurt (MOZ) Zu ungewohnter Stunde empfangen die Handball-Frauen des Frankfurter HC am Sonnabend um 20 Uhr die HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen zum Duell um Drittligapunkte in der Brandenburg-Halle. Wegen einer Judo-Veranstaltung wurde der Anwurf von ursprünglich 16 Uhr um vier Stunden nach hinten verschoben. "Die Uhrzeit dürfte aber kein Faktor sein", hofft FHC-Trainer Wolfgang Pötzsch. "Interessant wird höchstens zu beobachten sein, wie das von den Zuschauern angenommen wird."

Nachdem seine Mannschaft am vergangenen Wochenende fünf Stunden im Stau stand und so die Auswärtspartie beim SC Alstertal-Langenhorn verpasste, brennen die Oderstädterinnen darauf, ihr Können endlich wieder auf der "Platte" demonstrieren zu können. Fast schon gebetsmühlenartig fordert der Coach dabei eine Stabilisierung der Abwehr, denn er weiß, dass "in der Liga viele Mannschaften relativ gleichstark sind. Da kann fast jeder jeden schlagen und Kleinigkeiten können den Ausschlag geben".

Gäste erst mit einem Punkt

Die in Schleswig-Holstein beheimatete Handballgemeinschaft schloss sich 2015 aus den Vereinen TSV Owschlag, TSV Kropp und TSV Germania Tetenhusen zusammen. Nach einem äußerst schweren Auftaktprogramm rangieren die Norddeutschen mit einem Unentschieden und drei Niederlagen mit 1:7 Zählern aktuell auf Platz 10 der Drittliga-Tabelle. Davon sollten die Frankfurterinnen sich aber auf keinen Fall täuschen lassen. "Wir nehmen jeden Gegner sehr ernst und werden konzentriert und gut vorbereitet ins Spiel gehen", versichert der Frankfurter Trainer.

Im Nachwuchsbereich hat einzig die 2. B-Jugend des FHC ein Punktspiel. Das Team von Trainer Pawel Kaniowski empfängt in der Brandenburgliga am Sonnabend um 14 Uhr den SV 63 Brandenburg-West in der Sporthalle Sabinusstraße. Das Oberligaspiel der B-Jugend gegen Narva Berlin wurde verschoben.