Udo Plate

Falkenberg (MOZ) Der Einstieg in den Doppelspieltag der 2. Bundesliga gelang den Billardkeglern des Gastgebers Falkenberger SV durchaus. Mannschaftskapitän Uwe Karbe und Co. mussten nicht wirklich zur Heimpremiere an die Leistungsgrenzen gehen, um ein Erfolgserlebnis feiern zu können. Das FSV-Sextett behielt gegen die Gäste des VBSF Cottbus, die lediglich mit fünf Akteuren antraten, überdeutlich mit 1594:1205 Holz die Oberhand.

Schwieriger und vor allempackender gestaltete sich das anschließende Duell mit dem Liga-Primus Grün-Weiß Buschow. Am Ende unterlagen die Fontane-Dörfler dem Tabellenführer knapp mit 1569:1581 Holz.

Im Auftaktspiel gegen Cottbus setzte sich Falkenbergs Tobias Kufeld gegen Danny Herzog mit 257:256 Holz hauchdünn durch. Es folgte der Auftritt von Uwe Karbe. Der Deutsche Seniorenmeister hielt den Cottbuser Hans Schmaler mit 282:220 Holz klar in Schach. Carsten Dickert baute gegen Stefan Liewald mit seinem Erfolg (244:180) den Vorsprung des Heimensembles auf uneinholbare 123 Holz aus.

Nickel nimmt Solistenrolle an

Im vierten Spiel setzte sich Falkenbergs Neuzugang Stefan Kubisch gegen Michael Messerschmidt mit 270:243 Holz durch und ließ die Führung des FSV auf 154 Holz anwachsen. Falkenbergs Billardkegelchef Daniel Kufeld hatte indes mit seinem direkten Kontrahenten Hans-Joachim Bock zumindest in dieser Begegnung ein noch zu dickes Brett zu bohren. Der Cottbuser Topakteur knackte mit 306 Holz die magische Marke von 300 Holz und hatte gegen Kufeld, der es auf 271 Holz brachte, am Ende die Nase vorn.

Im letzten Abschnitt ging dann Falkenbergs Torsten Nickel aufgrund eines fehlenden Kontrahenten als Solist an den Tisch und brachte nochmals 270 Holz in das Mannschaftsergebnis der Heimtruppe ein.

In der zweiten Partie verpassten die Falkenberger dann allerdings den erhofften Heimerfolg. Im Aufeinandertreffen der zwei bis dato noch ungeschlagenen Teams mussten sich die Gastgeber mit 1569:1581 Holz geschlagen geben. Mickrige zwölf Holz betrug der Rückstand nach sechs Einzelpartien.

Karbe erzielt Vorsprung

Zum Auftakt war es Uwe Karbe, der sich gegen Buschows Sören Wilhelm mit 285:276 Holz durchsetzte und die Heimtruppe knapp nach vorn brachte. Die Führung hatte jedoch nicht allzu lange Bestand, da Tobias Kufeld gegen Enrico Ruppin mit 236:272 Holz den Kürzeren zog. Ergo verwandelten die Gäste den Rückstand in einen Vorsprung von 27 Holz. Dieser wuchs nach der Niederlage von Falkenbergs Neuzugang Stefan Kubisch gegen Jörg Idczak mit 237:248 Holz auf exakt 38 Holz an. Carsten Dickert hielt indes Buschows Enrico Noetzel mit 276:246 Holz in Schach und sorgte für einen neuen Falkenberger Hoffnungsschimmer, schmolz doch der Rückstand auf neun Hölzchen zusammen. Da sich in der darauffolgenden Partie Torsten Nickel gegen Marco Schuchow mit 270:261 Holz durchsetzte, hatte es Falkenbergs Billardkegel-Chef Daniel Kufeld in der Hand: In einer packenden und mitreißenden Partie hatte Buschows Uwe Ebel nach 50 Stoß mit einem Vorsprung von 143:131 Holz wieder für einen Führungswechsel gesorgt. Auch wenn sich Kufeld in den abschließenden 50 Stoß steigerte, rettete Ebel die Führung über die Ziellinie.

Im Gesamtklassement rutschten die Falkenberger nach der ersten Saisonpleite um einen Rang auf den vierten Platz zurück.