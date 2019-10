Udo Plate

Oschersleben (MOZ) Die Motorsport Arena Oschersleben war der Treffpunkt der Berliner und Brandenburger Kartslalom-Piloten. Auf dem Fahrplan stand der Norddeutsche ADAC-Endlauf. Die Arena ist übrigens eine Motorsportanlage nahe Magdeburg. In der Klasse 1 waren für den MC Seelow Mark Zerbin, der sich den dritten Rang sicherte, Janne Schenk (7. Platz) und Thorben Tschesche (16.) am Start. In der Klasse 2 landete Lukas Hanff auf Rang 17 und in der Klasse 3 wurde Alexander Zweig Elfter. Rang neun und dreizehn erreichten Jonah Kulicke und Maximilian Zweig in der Klasse 4. Für Cedric Wiemprecht langte es in der Klasse 5 zu Platz acht und Hellen Yildim landete auf Rang 17.