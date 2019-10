Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Ein neues Emailleschild in Angermünde-Rot weist seit Dienstag auf ein besonderes Denkmal im Friedenspark hin. Es handelt sich um einen kleinen Gewölbebau an der Stadtmauer und gehörte einst zum alten Angermünder Friedhof am Berliner Tor, der zwischen 1739 und 1877 in Betrieb war. Ute Heese vom Verein für Heimatkunde hat für die Aufschrift der bislang kleinsten Tafel im A4-Format recherchiert und alte Friedhofsunterlagen durchforstet. Demnach ist laut Begräbnisregister vom 11. August 1855 das Gewölbe für die Angehörigen des Kaufmanns und Senators Seeger als Erbbegräbnis ausgewiesen. Später wurde der kühle Raum, der auch als Eiskeller bezeichnet wird, als Aufenthaltsraum der Stadtgärtner genutzt. Darin stand ein Kanonenofen. Auch Handwerkszeug wurde darin aufbewahrt.

Tino Brix vom Angermünder Bauhof brachte die Tafel am Dienstag im Beisein von Ute Heese und Klemens Reimann vom Bauamt der Stadtverwaltung an. Die Sponsorin, die das Schild finanzierte, wollte nicht genannt werden. Es übrigens die 86. rote Schrifttafel, die der Heimatverein anfertigen ließ.