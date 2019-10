Jürgen Liebezeit

S-Bahn-Gemeinden (MOZ) Während die Glienicker Verwaltung noch prüft, wie das Laub der Straßenbäume kostengünstig entsorgt werden kann, stehen in den Nachbarorten Mühlenbecker Land und Hohen Neuendorf schon Container bereit. In Birkenwerder kann das Laub der Straßenbäume kostenlos auf der Deponie am Waldfriedhof abgegeben werden.

Mühlenbecker Land

Mitte September hat das Mühlenbecker Land ein Pilotprojekt gestartet. Noch bis zum 25. Oktober wird jeden Freitag von 13 bis 17 Uhr sowie jeden Sonnabend von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Mühlenbecker Rathaus das Laub entgegengenommen und in Containern gesammelt. Ein 80-Liter-Sack Grünabfall (Laub- und Grünschnitt gemischt) kostet drei Euro. Das Angebot hat einen Hintergrund: Seit die beiden gewerblichen Deponien in Schildow und Mühlenbeck geschlossen werden mussten, da sie sich im Landschaftsschutzgebiet befinden, ist die Entsorgung von Garten- und Straßenlaub für viele Einwohner problematisch. Um den Bürgern die Arbeit zu erleichtern, wurden die mobile Laubentsorgung initiiert. Auf der Gemeindevertretersitzung am kommenden Montag wird auf Antrag von CDU, FDP/AG und FW beraten, ob in alle Ortsteilen Container zur kostenlosen Laubentsorgung aufgestellt werden.

Hohen Neuendorf

In der Stadt Hohen Neuendorf gibt es in jedem Ortsteil einen Container, in den das Laub der Straßenbäume kostenlos entsorgt werden darf. Die Container stehen in Hohen Neuendorf auf dem Parkplatz am Friedhof, Birkenwerderstraße, in Bergfelde am Friedensplatz, in Borgsdorf am Karl-Marx-Platz und in Stolpe an der alten Feuerwache. Die Verwaltung weist darauf hin, dass nur das Laub, also nicht die Plastiksäcke, in die Behälter gefüllt werden darf. "Gartenabfälle müssen weiterhin über die bekannten Wege der Abfallsäcke oder Deponie entsorgt werden", so Stadtsprecherin Susanne Kübler. Geplant ist, die Container bis Mitte Dezember stehen zu lassen. "Bei unsachgemäßer Entsorgung behält sich die Verwaltung vor, die Container früher abzubauen", bittet Susanne Kübler um das Einhalten der Regeln.

Birkenwerder

Das Laub der Straßenbäume kann kostenlos auf der Deponie neben der Gärtnerei Garske abgegeben werden. Dazu brauchen Einwohner aber einen Entsorgungsschein, der gegen Vorlage des Personalausweises in der Touristeninformation am Bahnhof zu bekommen ist. Das Laub der weiß blühenden Kastanie, das von der Miniermotte befallen ist, wird von Mitarbeitern des Bauhofes eingesammelt. Die kostenlosen Säcke gibt es für Anlieger ebenfalls in der Touristeninformation. Sie sollten gefüllt nicht mehr als 25 Kilogramm wiegen. Der Tourenplan ist auf der Homepage der Gemeinde einzusehen.

Glienicke

In Glienicke wird derzeit in der Verwaltung überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, die Laub­entsorgung im Straßenbereich durch die Kommune durchführen zu lassen. Der entsprechende Antrag der Bürgerliste wurde schon vor einem Jahr beschlossen. Im Haushaltsentwurf für 2020 sind 10 000 Euro für die Laubentsorgung eingestellt, teilte Gemeindesprecher Arne Färber mit.

Vor zwei Jahren wurde die kostenlose Laubentsorgung durch den Bürgerhaushalt finanziert. Auch für den Bürgeretat 2020 ist diese Idee wieder eingereicht worden.