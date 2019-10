Frank Groneberg

Schernsdorf (MOZ) Ortsvorsteherin Michaela Stenzel ruft für Sonnabend kommender Woche, den 26. Oktober, alle Schernsdorfer zum großen Herbstputz auf. "In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein, dem Feuerwehrförderverein, der Heimatgruppe und vielen engagierten Einwohnern wollen wir unser Dorf verschönern", schreibt sie. "Wir haben eine große Putzaktion am Dorfteich am Dorfanger geplant. Wir werden verkrautete Büsche entfernen und die Fläche mit zwei Obstbäumen und Blumenzwiebeln verschönern." Im Frühjahr werde dort ein bepflanztes Boot aufgestellt. Außerdem werde zum Herbstputz eine bisher vernachlässigte Fläche am Mühlenweg in Angriff genommen und der Spielplatz vom Unkraut befreit werden.

"Wir hoffen sehr, dass viele Einwohner unserem Aufruf folgen und mit anpacken", schreibt Michaela Stenzel, "denn: Viele Hände – schnelles Ende! Und wenn wir den ganzen Tag so fleißig waren, wollen wir uns gemütlich an unserem Backofen zu einem Backofenfest treffen und den Tag ausklingen lassen."

Spenden für ein neues Spielgerät

Der Herbstputz beginnt um 10 Uhr. Ab 15 Uhr wird dann am Backofen auf dem Dorfanger das Backofenfest gefeiert. "Viele fleißige Kuchenbäckerinnen" hätten bereits zugesagt, Blechkuchen vorzubereiten, die dann vor Ort im Backofen ausgebacken werden, informiert die Ortsvorsteherin. Dieser frisch gebackene Kuchen sowie Kaffee und andere Getränke würden dann gegen Spenden abgegeben. "Von dem Erlös wollen wir ein Spielplatzgerät, zum Beispiel eine Wippe anschaffen." Auch Geldspenden würden für dieses Projekt gern entgegengenommen.

"Ich freue mich schon sehr auf diesen Tag", schreibt Michaela Stenzel abschließend. "Unserem Ziel, dass Schernsdorf schöner und gemeinschaftlicher werden soll, kommen wir dadurch ein großes Stück näher."