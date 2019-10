Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) 20 Jugendliche aus Słubice und Frankfurt trafen sich am Mittwochmorgen, um nach Israel aufzubrechen. Im Rahmen des Projekts "Building Bridges" sind sie zu Gast bei jüdischen und palästinensischen Familien. Die Jugendlichen besuchen unter anderem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und sind dort mit Gabriel Bach verabredet. Der 92-Jährige klagte als Staatsanwalt den SS-Verbrecher Adolf Eichmann an. Ende November kommen die palästinensischen und jüdischen Jugendlichen zum Gegenbesuch an die Oder.