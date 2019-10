Vorbereitungen für Halloween: Emilia, Maxi und Eva höhlten am Dienstag mit anderen Kindern vom Hort der Freien Schule in der Blumberger Mühle Kürbisse aus. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Abenteuer, Spiel und Spaß inmitten der Natur konnten Ferienkinder aus der Region auch in diesem Herbst wieder im Nabu-Naturerlebnis Blumberger Mühle erleben. Von Montag bis Mittwoch sorgten die Umweltpädagogin Evelyn Faust und ihre Helferinnen für drei ausgefüllte Tage und schöne Erlebnisse mit zum größten Teil wechselndem Klientel.

"Einzeln angemeldete Kinder wurden von den Eltern morgens zu 10 Uhr hergebracht und nachmittags um 16 Uhr wieder abgeholt", erzählte Evelyn Faust. Aber auch Gruppen nutzen die Möglichkeit in den Ferien gern und kommen in das "Grüne Wunder". Hier geht es dann zuerst hinaus in die Natur.

Fisch-, Wald- und Gartentag

Am Montag machten sich die Kinder mit ihrem vierbeinigen Liebling Schaf Waldemar auf den Weg zum Fischereihof, um die Störe anzusehen. Am Dienstag waren beim Waldtag unter den kleinen Ferienbesuchern auch 20 Mädchen und Jungen aus dem Hort der Freien Schule, vom Vorschulkind aufwärts. "Wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Blumberger Mühle und nehmen die schönen Angebote oft und gern an, ob in der Schulzeit bei Projekten oder für die Feriengestaltung", erzählte Hortleiterin Doreen Herrmann. Und weil Dienstag Waldtag angesagt war, begann er mit einem Waldspaziergang und einem Suchspiel für die Kinder. Sie hatten die Aufgabe, bestimmte Dinge zu finden wie Kuschliges, Geflecktes, Nützliches für die Natur oder weniger Gutes, was Menschen hinterlassen. Der Ehrgeiz, alle Fundstücke zu finden, war riesengroß, berichteten die Betreuer. Sie waren auch von den Erklärungen der Kinder begeistert, was sie mit diesem Gegenständen in Verbindung brachten. Auf diese Weise wurde in den Ferien nicht nur Biologie spielerisch gelernt.

Von ihrem Spaziergang brachten sie Früchte des Waldes und Blätter mit, die am Nachmittag bastelnd verarbeitet wurden. Außerdem begannen bereits die Vorbereitungen für Halloween. Die Hortkinder brachten Kürbisse mit, die sie zurecht schnitzten. Mit dem Gartentag endete am Mittwoch die Ferienbetreuung. Hier gab es eine Gartenführung. Die Kinder erfuhren mehr über die Ernte und erfuhren, dass man der Natur etwas Gutes tut, wenn man bei der Winterfestmachung nicht zu sehr aufräumt. Auch der Garten gab einiges zum Basteln her, zum Beispiel für den Kartoffeldruck.

Schluss mit dem Sommercamp

Im nächsten Jahr geht es mit den betreuten Ferienabenteuern in der Blumberger Mühle in den Osterferien weiter. Das Sommercamp, das hier seit vielen Jahren Kinder aus Berlin und Brandenburg zu guten Freunden werden ließ, wird es jedoch nicht mehr geben. Es mangelt an Personal, das Verantwortung für die Kinder mittragen kann, erklärte Evelyn Faust, die das Camp betreute und auch immer mit den Mädchen und Jungen zeltete. Das Camp soll im Rahmen des Angermünder Agenda-Diploms an einzelnen Tagen weitergeführt weitergeführt werden. Den Teilnehmern des Sommercamps, von denen sich hier jährlich viele wiedergetroffen hatten, tut das Ende ebenso leid, wie ihrer Betreuerin. "Vielleicht findet sich ja ein anderer Träger. Wir werden aber Wege finden, die Verbindung aufrecht zu erhalten. Heutzutage gibt es ja Whatsapp-Gruppen und andere Freundschaften."