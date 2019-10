Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Eigentlich lebt die Mieterin, die ihren Namen nicht in der MOZ lesen will, ganz gerne in der Frankfurter Straße 22. Im Wohnkomplex mit drei großen neuen Mehrfamilienhäusern gibt es nach ihrer Ansicht aber ein Problem mit dem Restmüll. "Bis letztes Jahr wurde der Container jede Woche abgeholt, doch seit Januar hat der Verwalter den Modus umgestellt, wird nur noch 14-täglich geleert." Das führe dazu, dass der Container für den Restmüll schnell voll ist, man gezwungen sei, auch Müllbeutel im Müll-Häuschen daneben zu stellen. "Im Sommer haben uns kräftig die Maden angeguckt, jetzt hatten wir auch schon Ratten, die sogar bis auf die Terrassen der Wohnungen umher liefen."

Mehrfach, so die Mieterin habe man das Müllproblem bei der Seelower Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba) als Vermieter angemahnt, auch, dass die Ziehung der Tonne unregelmäßig geschieht. Da es am 4. Oktober keine Leerung gab, man auf diesen Donnerstag vertröstet worden sei, wandte sich die Mieterin an die MOZ. Angeboten habe die Sewoba, einen zweiten Container daneben zu stellen, erzählt sie. "Das wird dann natürlich auf die Mieter umgelegt, dann haben wir hier höhere Mieten als in Berlin."

Dass es Müllprobleme gibt, war Sewoba-Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld bis zum MOZ-Anruf nicht bekannt. Um die 22 Wohnungen kümmere sich der Verwalter Alexander Placzko. Dass die Tonne in diesem Monat nicht geleert worden, könne nicht hingenommen werden. Das habe man beim Entsorger nun angemahnt. "Idealerweise wäre aber gewesen, die Mieterin hätte sich gleich am Tag der Leerung an uns gewandt, dann hätte man da sicher noch schneller reagieren können."

Neu ist auch für Alexander Placzko, dass der 1100 Liter-Container für die 22 Wohnungen nicht reicht. Ob man zur wöchentlichen Leerung zurückkehre, werde die Praxis zeigen. Das Problem in der Frankfurter Straße 22 werde man lösen. "Wir haben jetzt festgelegt, dass ein zweiter Container dazu gestellt wird. Der wird aber nur kostenpflichtig geleert, wenn er mindestens dreiviertel voll ist", betonte Thierfeld. Mit dem Entsorgungsbetrieb MOL habe man telefoniert. Die fehlende Abholung lag wahrscheinlich an einem Fahrerwechsel der Firma Remondis. Die Leerung soll nun wieder regelmäßig stattfinden. "Soweit ist alles auf einem guten Weg. Mit unser Mieterin habe ich dazu bereits telefoniert und alles abgestimmt", so der Sewoba-Chef Thierfeld.