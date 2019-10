Olav Schröder

Bernau (MOZ) Wie die Verkehrsführung für Autofahrer, Busse und Radfahrer in der Bernauer Innenstadt mittelfristig gestaltet werden kann, hängt wesentlich von der Frage ab, ob und wie ein Ringverkehr um die Bernauer Mitte eingerichtet wird. Ein solcher Einbahnstraßen-Ringverkehr auf den Straßen rund um das Zentrum wird von Stadtverordneten und Verwaltung angestrebt. Da die große Mehrzahl der Straßen dem Land gehört, muss dies mit der Ring-Lösung einverstanden sein. Wie Bernaus Baudezernent Jürgen Jankowiak in der Sitzung der AG Radverkehr am Dienstagabend mitteilte, werden dem Land in Kürze Unterlagen übergeben, aus denen die Leistungsfähigkeit eines Innenstadtrings sowie die anfallenden Kosten hervorgehen. Am Anfang des kommenden Jahres wird eine Stellungnahme der Landesbehörden erwartet. Auf dieser Grundlage könnten dann die Lösungen auch für den inneren Stadtkern zwischen Breitscheid-, Börnicker, August-Bebel, Jahn- und Lohmühlenstraße konkret geplant werden. Wo hier die Probleme gesehen werden, wurde bereits in der AG-Sitzung diskutiert.

Von 2014 auf 2018 ist Bernau bei der bundesweiten Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs zur Fahrradtauglichkeit abgerutscht, wie Michael Klitsch von der AG Radverkehr feststellte. Statt der Schulnote 3,5 erhielt Bernau lediglich eine 4 und landete auf Platz 181 von 311 vergleichbaren Städten. Zum Vergleich: Panketal und Eberswalde kamen auf Platz 121 beziehungsweise 91.

Bernau erhielt bei der offenen Befragung 178 Bewertungen. Als positiv wurde die Falschparker-Kontrollen auf Radwegen, gute Ampelschaltungen für Radfahrer sowie komfortable und sichere Abstellmöglichkeiten wie im Fahrradparkhaus angegeben. Kritisch angemerkt wurden die häufigen Fahrraddiebstähle – vor allem an Bahnhöfen und Schulen – und dass Einbahnstraßen für Radfahrer im Gegenverkehr geöffnet werden sollten. Mehrfach wurde in der AG-Sitzung auf die Kopfsteinproblematik hingewiesen. Radfahrer weichen auf Bürgersteige aus, so dass Konflikte mit Passanten vorprogrammiert sind.

Öffnung von Einbahnstraßen

Michael Klitsch erinnerte daran, dass ein Vorstoß, die Einbahnstraßen für Radfahrer im Gegenverkehr zu öffnen, gescheitert war, weil die Fahrbahnen in Bernau dafür zu eng seien. Er plädierte jedoch dafür, "die Prüfung, wie solche engen Situationen zu entschärfen sind, zu beschleunigen". Sinnvoll sei beispielsweise eine Öffnung der Bahnhofstraße, wobei dort die Situation mit parkenden Autos problematisch sei. Anbieten würde sich insbesondere die Eberswalder Straße mit ihrer breiten Fahrbahn und in der Verlängerung auch die Öffnung der Berliner Straße vom Steintor bis zur Alten Goethestraße, so dass eine Achse in die Innenstadt entstehe.

Eine grundsätzliche Lösung der Radfahr-Fußgänger-Problematik in der Innenstadt setzt aus Sicht von Jürgen Jankowiak voraus, dass die Radfahrer die Straßen benutzen. Er stellte den Vorschlag zur Debatte, auf einzelnen Straßen in der Mitte der Fahrbahn eine Radspur zu markieren. Radfahrer müssten dann nicht gefährlich dicht am Bordstein oder an parkenden Autos entlangfahren. Da auch motorisierte Fahrzeuge in der Kernstadt kaum schneller als mit 25 Stundenkilometern unterwegs seien, würden die Radfahrer auch kein nicht hinnehmbares Hindernis darstellen. Eine solche Markierung könne auf asphaltierten Straßen wie der Brüderstraße getestet werden.

Da die Fußgängerzone in der Bürgermeisterstraße derzeit versuchsweise nur an marktfreien Tagen für Radfahrer geöffnet ist, sei eine alternative Route für die Markttage erforderlich, so Michael Klitsch. Für den Stadtmauerrundweg schlägt er eine Verbreiterung des Laufbandes vor. Da die Platten aufgrund der tiefen Pflasterfugen sowohl von Radfahrern als auch von Fußgängern genutzt würden, komme es oft zu Konflikten.

Unterstützt wird der Vorschlag von Birgit Wegemund vom Blinden- und Sehbehindertenverband. Sie verwies darauf, dass auf dem schmalen Band auch Rollstuhlfahrer, die sich begegnen, nicht aneinander vorbeikommen.