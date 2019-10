Monika Rasssek

Beeskow (MOZ) Obwohl es für Passanten von außen nicht ersichtlich ist, geht hinter den ausladenden Türen zum Landratsamt Beeskow eine kleine Premiere über die Bühne. Erstmals wird im Rahmen eines DRK-Blutspendetermins die Registrierung für eine Stammzellspende mittels Wattestäbchen ermöglicht. Bislang erfolgte die Registrierung zur Stammzellspende bei der Blutspende.

"Wir wurden direkt von Christian Stauch, dem Referenten des Landrats angesprochen, ob wir das in Beeskow anbieten können", sagt Grit Schulz, Koordinatorin der Stammzellspenderdatei (DSD) Ost. "Für Menschen, die an Erkrankungen der blutbildenden Systeme leiden wie beispielsweise an Leukämie oder an einem angeborenen Immundefekt, ist eine Stammzelltransplantation oft die letzte Chance, die Krankheit zu besiegen", erklärt Schulz.

Aktuell bitten DRK und DSD mittels Aufruf um Hilfe für den erst 15-jährigen Tom, der schwer erkrankt ist und nur eine Chance hat, wenn sich eine geeignete Stammzellspende eines familienfremden Spenders findet. "Und das ist gar nicht so leicht", weiß Grit Schulz. "Unter einer Million Spendenwilliger findet sich durchschnittlich lediglich ein passender Spender."

Das Zentrale Knochenmarkspender-Register in Deutschland (ZKRD) kann weltweit auf 34 500 000 und deutschlandweit auf 8 500 000 Daten von Spendern zugreifen. Dennoch liegt der Prozentsatz von Menschen, die tatsächlich dazu kommen, Stammzellen zu spenden, gerade mal bei einem Prozent. "Es ist, wie die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen", so die DSD-Koordinatorin.

Jährlich werden beim ZKRD etwa 30 000 Anfragen aus dem In- und Ausland bearbeitet. Nach deren Angaben haben 75 Prozent der Patienten nach drei Monaten ihren passenden Spender gefunden. Doch jährlich erkranken allein in Deutschland etwa 11 000 Menschen an bösartigen Blutkrankheiten wie beispielsweise Leukämie. Und nur einem Teil der Erkrankten kann allein durch Medikamente geholfen werden. Zum Vergleich: Jährlich werden mehr als 7.000 Transplantationen mit einem deutschen Spender durchgeführt.

Helfen ist einfach

Babett Schmidtchen, die beim Landratsamt arbeitet, hat die Möglichkeit, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen, genutzt: "Das ist so einfach. Zudem ist der Aufwand gering, der Nutzen aber sehr groß. Und man bekommt das Gefühl, helfen zu können." Ihr sind heute schon viele Kollegen begegnet, die Blut spenden und/oder sich als Stammzellspender registrieren haben lassen. "Vorteilhaft ist auch, dass der Arbeitgeber die Kollegen für die Zeit der Blutspende frei stellt."

Auch Grit Schulz befürwortet das. "Es wäre schön, wenn mehr Unternehmen die Blutspende und Stammzellspenderdatei auf diese Weise unterstützen würden. Einige Freiwilligen Feuerwehren haben sich auch schon an den DRK-Blutspendedienst gewandt und Termine organisiert." Es kommt aber auf die Arbeit an: "Wenn Menschen körperlich schwer arbeiten wie beispielsweise im Lager, dann funktioniert dieses Modell nicht."