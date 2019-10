René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Für einige Frankfurter gab es am Monatsanfang ein kühles Erwachen, nachdem die Temperaturen zu Beginn der Heizsaison nachts in Richtung 0-Grad-Marke abgesackt waren. Die Heizung blieb kalt. Der nächste Schreck folgte, wenn man einen spezialisierten Fachbetrieb um Hilfe bitten wollte. "Vorläufig wird das nichts", wurden viele Anrufer am Telefon vertröstet.

Auch bei der Firma Taube ist es schwierig, einen Termin zu bekommen, wenn man nicht schon in der Kundendatei steht, gibt Firmenchef Daniel Taube zu. 14 Facharbeiter und zwei Auszubildende gehören zu seinem Mitarbeiterstamm. Die sind aber auch schon ohne Heizungsausfälle gut ausgelastet. "Wir versuchen natürlich, flexibel zu reagieren, das gelingt aber nicht immer", erklärt er. Neue Mitarbeiter gibt es fast keine auf dem Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel ist gerade im Bereich der Anlagenmechaniker Sanitär/Heizung/Klima besonders gravierend.

"Der Endverbraucher merkt natürlich jetzt verstärkt, dass die Auftragslage im Handwerk gut ist", sagt Michael Thieme von der Handwerkskammer. Insbesondere im Ausbaugewerbe bei Sanitär- und Heizungsfirmen: "In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer gibt es noch freie Stellen. Wer einen solchen Beruf ergreift, hat langfristig einen sicheren Arbeitsplatz", wirbt er für die Ausbildung. Anderseits sei auch der technische Fortschritt schuld an der Situation. Moderne Heizungen sind auch kleine Computeranlagen, deswegen hat sich Firma Taube auf nur zwei Hersteller spezialisiert, die sie einbaut und auch wartet. "Es ist nicht möglich, unsere Monteure für die Schulungen zu allen Heizungsherstellern zu schicken", so Daniel Taube.

Oftmals kennen aber auch die Nutzer die richtige Funktionsweise einer Heizung nicht. So bekam Bauleiter Raik Ruhbach gerade am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr einen Anruf, dass eine Heizung nur lauwarm wird. "Wenn die Zimmertemperatur erreicht ist, dann funktioniert sie richtig", sagt er lächelnd. Gleiche Erfahrungen machte Uwe Demmler von KDH. Immer wieder gebe es Anrufe, wenn die Heizung oben wärmer ist als unten. Aber auch das sei fast immer richtig. In einigen Fällen hilft es, zu Beginn der Heizsaison das Thermostat einmal auf- und zuzudrehen. Gibt die Heizung allerdings keinen Mucks mehr von sich, bedeutet das gelegentlich Totalschaden. Wenn die Steuerung nicht mehr zu ersetzen ist etwa. "Dann versuchen wir natürlich, schnell zu helfen, der Kunde soll ja nicht im Kalten sitzen."

Wartung schon im Sommer

"Es ist eine Situation, an die sich Firmen, aber auch Kunden, erst gewöhnen müssen", sagt Daniel Taube. Auch sein Notdienst wurde angepasst. Am Sonntag gibt es beispielsweise nur noch ein bestimmtes Zeitfenster, in dem der Monteur rausfährt und eventuelle Schäden beseitigt. "Man muss seine Mitarbeiter hegen und pflegen", sagt er lächelnd. Dazu gehört auch eine angepasste Bereitschaft. "Wichtig ist die regelmäßige Wartung der Heizung", so Raik Ruhbach. Das kann man auch im Sommer erledigen. "Vielen fällt aber erst im Winter ein, dass da unten im Keller noch was steht."