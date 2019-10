Michael Dietrich

Chorin (MOZ) Die Industrie- und Handelskammer Barnim Uckermark hat am Dienstag Alarm in Sachen Verkehrseinschränkungen geschlagen. "Schon wieder hängt der Straßenbau die Region ab, ohne darüber nachzudenken, wie Lkw der Wirtschaft von A nach B kommen sollen", wettert Jörg Klitzing, Leiter des Regionalcenters der IHK Ostbrandenburg. Er hat noch die Situation beim Bau der B 198 vor Augen, als trotz Versprechungen des Landes plötzlich auch auf Ausweichstellen Richtung Autobahn unter Vollsperrung gebaut wurde.

Diesmal Anstoß für den Aufschrei gab die Sperrung der Autobahn-Anschlussstelle Joachimsthal am Dienstag, die die wichtige Verkehrsverbindung der Region zwischen Schwedt und Berlin betrifft. Bis zum 28. Oktober wird die Abfahrt aus Richtung Berlin und die Auffahrt Richtung Norden saniert. Wer von Berlin Richtung Schwedt will, muss die Autobahn am Abzweig Chorin verlassen und über Britz und Golzow Richtung Joachimsthal wieder auf die B 198 fahren.

Zeitgleich ist auch die L 200 zwischen Angermünde und Eberswalde gesperrt, weil am Bahnübergang Chorin die Fahrbahn saniert wird. Auch dieser Verkehr wird über Britz Golzow und Joachimsthal umgeleitet. Entsprechend voll ist die Umleitungsstrecke.

Bilderstrecke Vollsperrung L200 bei Chorin Bilderstrecke öffnen

Beide Baustellen befinden sich in der Verantwortung des Landesbetriebes Straßenwesen, der die Aufregung der IHK gar nicht verstand. Für beide Sperrungen seien Umleitungen ausgewiesen. Es handele sich um routinemäßige Erhaltungsmaßnahmen der Fahrbahnen, die ja irgendwann gemacht werden müssen. Etwaige zeitliche Überschneidungen mit allen anderen Baumaßnahmen in der Region könne man nicht immer vermeiden, erklärte eine Sprecherin.

Klagen gab es vor allem von ausländischen Lkw-Fahrern, die sich nicht so in der Region auskennen und nicht der Umleitung, sondern ihrem Navi vertrauten. Nach der Ableitung von der A 11 am Abzweig Chorin schickte sie entweder das Navi nach links in Richtung Chorin und den gesperrten Bahnübergang, statt nach rechts auf die Umleitungsstrecke. Ebenso mussten jene Fahrer aus Eberswalde, die über die Umleitung der gesperrten L 200 fuhren und über die Autobahn nach Joachimsthal abkürzen wollten, zusätzliche Umwege über Pfingstberg nehmen. In beiden Fällen fehlten Hinweise auf die jeweils andere Sperrung an der Autobahnauf- beziehungsweise abfahrt. Dafür sei man nicht zuständig, antwortete das Landesamt Straßenwesen und verwies auf den Betrieb, der mit der Verkehrssicherung beautragt sei. Diese Firmen sind derzeit genauso überlastet wie die Baufirmen selbst. "Wir sind froh, wenn wir überhaupt Firmen finden, die bauen. Nicht wir, sondern die bestimmen, wann sie bauen können", bestätigt ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei.

Heute soll die Sperrung der L 200 aufgehoben werden, sodass wenigstens dieser Verkehr von der Umleitungsstrecke verschwindet. Die Baumaßnahme an der Autobahn-Anschlussstelle Joachimsthal soll planmäßig am 28. Oktober fertig sein. Die Überschneidung der beiden Baustellen von "nur drei Tagen", so das Amt, sei schon mal hinnehmbar.