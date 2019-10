Schutz: Der Metallzaun, der tief in die Erde reicht, soll verhindern, dass der Biber in den Garten gelangen kann. Mitarbeiter des Obdachlosenwohnhilfe-Vereins errichten ihn. © Foto: Stefan Lötsch

Stefan Lötsch

Neuzelle (MOZ) Ja, er habe keine Bäume mehr im Garten, sagt der Kleingärtner im Verein Neuzeller Grund, der seinen Namen nicht nennen will. "Fünf Bäume habe ich in den vergangenen fünf Jahren verloren", ergänzt er. Was passiert ist? Der Biber hat ganze Arbeit geleistet. In der benachbarten Neuzeller Niederung hat er sich vermehrt, bevölkert die Entwässerungsgräben und holt sich seinen Baustoff für die Dämme in den Kleingärten.

An vielen Orten in der Region verursacht der kleine Nager Schäden. Und einige Kleingartenvereine, die im Bereich der Neuzeller Niederung liegen, hatten sich schon hilfesuchend an den Verband der Gartenfreunde gewandt, damit Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Nach vielen Gesprächen unter anderem mit der Unteren Naturschutzbehörde und Ministerien gibt es nun eine Lösung.

Präventionsmaßnahmen

"Derzeit laufen Biberschutz-Maßnahmen im Bereich der Vereine Neuzeller Grund Süd und Nord", sagt Josef Hofmann, Vorsitzender des Verbandes der Gartenfreunde. Ausgeführt werden die Arbeiten vom Obdachlosenwohnhilfe-Verein in Eisenhüttenstadt. Dafür wurden Fördermittel bewilligt, da es sich um eine Präventionsmaßnahme handelt. Ursprünglich hatte sich der Verband in den Gesprächen auch dafür eingesetzt, dass es Entschädigungszahlungen geben soll. Aber daraus ist nichts geworden, das wird nicht bewilligt. So gibt es nun Geld für zweckgebundene Präventionsmaßnahmen.

Derweil sind die Mitarbeiter des Obdachlosenwohnhilfe-Vereins dabei, die Schutzmaßnahmen umzusetzen. "Wir sind hier seit 1. September tätig", erklärt Andreas Werner, Geschäftsführer des Vereins. Der Verein hatte sich um die Maßnahme beworben und den Zuschlag bekommen. Noch bis Ende des Monats soll das Projekt laufen.

Ziel ist es, dass der Biber nicht mehr in die Gärten gelangen und dort Schaden anrichten kann. Dazu werden an dem Graben, der an der Kleingartenanlage vorbeifließt und Lebensraum des Bibers ist, Gitter am Ufer verlegt, die es dem Tier erschweren, aus dem Wasser herauszukrabbeln. Darüber hinaus werden direkt an der Parzellen, die an den Graben grenzen, Metallzäune errichtet. Der Zaun ist einen Meter hoch, wird aber vor allem tief in den Boden versenkt, damit sich der Biber dort nicht durchgraben kann und so in der Garten gelangt.

Nicht alle Sparten profitieren

Mit diesen Maßnahmen hoffen die Kleingärtner, dass die Bäume auf den Parzellen erhalten werden beziehungsweise neue angepflanzt werden können. Die Präventions- und Schutzmaßnahmen sind aber nicht für alle Gartenvereine geeignet. So hatte es in der Vergangenheit zum Beispiel auch immer wieder Schäden in der Anlage am Bahndamm gegeben. Dort sei der Graben zu nah an den Gärten, die Maßnahme zu kompliziert, um sie umsetzen zu können, erklärt Josef Hofmann.

Nicht nur die Kleingärtner haben mit Schäden zu kämpfen, die der Biber verursacht. Vielmehr gibt es in vielen Bereichen Probleme. Zum Beispiel ist schon seit langem der Radweg zwischen Eisenhüttenstadt und Pohlitz gesperrt, weil ein Teil durch einen Biberbau abgesackt war. Auch im Bereich von Ziltendorf macht der Biber Probleme. Das Amt Brieskow-Finkenheerd hat deshalb einen Brief an das Landesumweltamt geschrieben. Aber damals hatte der Artenschutzbeauftrage des Landkreises schon gesagt, dass es keine Chancen auf Schadensersatz geben wird, denn, so das Argument: Es handele sich bei einem Biber um eine herrenlose Sache, die nicht haftbar gemacht werden kann.