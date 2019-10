MOZ

Frankfurt (Oder) (Louisa Theresa Braun und Sarah Zander) Manch ein Frankfurter erinnert sich vielleicht noch an den heimischen Künstler Rudolf Grunemann, der seit den dreißiger Jahren vor allem mit architektonischen Fresken bekannt geworden ist. Über zwanzig Jahre nach seinem Tod lebt sein Name in der Kunst und in der Oderstadt weiter. Seine Schwiegertochter Evelin Grunemann betreibt ein Kunstatelier in der Sophienstraße und stellt momentan ihre Bilderreihe "Grüße aus Pelzig" in der Galerie B aus.

Warum Pelzig? "Eigentlich ist das ein Witz", erklärt sie lachend. "Ich liebe Felle und Pelze – und das Spiel mit Materialien, Formen und Farben." Ein Besuch im weißrussischen Witebsk, wo "alle Damen in vornehme Pelze gekleidet rumliefen", inspirierte sie dazu, die gesamte Stadt in Pelz gekleidet darzustellen. Tatsächlich sind Gebäude, Pflanzen und Figuren auf ihren Bildern mit feinen, pelzigen Härchen übersät, Zipfelmützen sitzen auf den Dächern und "die textile Frau" sieht aus wie gewebt. Die meisten ihrer Gemälde sind sehr bunt, wirken verträumt, phantastisch oder beziehen sich auf Mythen und Geschichten.

So zum Beispiel das Bild "Der Weg" zu Heinrich von Kleists Erzählung "Über das Marionettentheater", das den Weg der Erkenntnis darstellt, welcher auf dem Bild in einige Sackgassen zu führen scheint, bevor in einer Haarnadelkurve eine Kehrtwendung beschreibt. "Oft ist die Erkenntnis der Kunst im Weg", findet Grunemann.

Ein Leben mit der Kunst

Das sehe man zum Beispiel bei Kindern, die ganz intuitiv malen und tanzen könnten – bis sie älter werden und versuchen, sich zu perfektionieren. Grunemanns eigene Bilder entstünden nie geplant. "Erst während des Malens erschließt sich mir, was da eigentlich drin steckt." Sie selbst sei von früher Kindheit an stets von Kunst umgeben gewesen. Schon ihr eigener Vater habe in seiner Freizeit gemalt, später der Schwiegervater Rudolf Grunemann.

Heute versucht die Künstlerin, die auch studierte Kunstlehrerin ist, ihre Inspiration in Malkursen mit therapeutischem Ansatz an Menschen aus psychiatrischen Einrichtungen und andere Kinder und Erwachsene weiterzugeben.

Die Ausstellung "Grüße aus Pelzig" begann am vergangenen Donnerstag – zur Vernissage seien über hundert Menschen gekommen – und ist noch bis zum 7. November Dienstags bis Freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dann ist auch Grunemann selbst anzutreffen, um Interessierte in ihre Kunst einzuführen.