Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Von A wie Abuschenko-Matwejewa bis Z wie Zauleck, die Jubiläumsschau "40 in 40" vereint Werke von 40 Künstlern, die in den vergangenen 40 Jahren in der Kleinen Galerie ausgestellt haben. Sie zeigt damit gleichsam einen Querschnitt des künstlerischen Schaffens in der Region. Der Bogen spannt sich von der Fotografie über Malerei und Grafik bis hin zur Plastik, von Abstraktem zu Figürlichem.

Trotz des recht kleinen Formats, das vorgegeben war, zur Eröffnung war der Andrang im Museum so groß, dass ein Betrachten deutlich erschwert war. Jetzt können Interessierte jedoch die Arbeiten, darunter viele, die eigens für die Schau gefertigt wurden, in Ruhe und mit Muße genießen. Die Ausstellung läuft bis zum 7. Oktober 2020. Der Besucher wird dabei Künstler der ersten Stunde entdecken, wie Steffi Jahr (geb. Mönnich), die seinerzeit das noch heute genutzte Signet für die Galerie entwickelt hat, Maria Sibylla Ponizil, Eckhard Herrman und natürlich Arbeiten des Kulturbundes, der die Galerie 1979 gegründet hatte und bis zur Wende dessen Träger war.

Ergänzt wird die Exposition durch einen kleinen historischen Teil. Ein geschichtlicher Abriss und vor allem Plakate sowie Banner aus den Anfangsjahren, ebenfalls wahre Kunstwerke, sind zu sehen. Darüber hinaus ein Kurz-Film unter dem Titel "15 Jahre und 46 Tage", der das 15-jährige Bestehen der Einrichtung dokumentiert. Auf der Feier im November 1994 hatte Metallgestalter Eckhard Herrmann Galerieleiterin Annemaria Schrödl, 2005 verstorben, den "Galeriekampforden" verliehen. Von diesem Abschnitt verabschiedet sich das Museum allerdings bereits in wenigen Wochen. Denn ab 22. November präsentiert das Team um Birgit Klitzke, korrespondierend zu "40 in 40", die Sonderschau "Kunst von hier".

Vision vom Ostflügel

Die Kleine Galerie selbst zieht im Januar wieder ins Sparkassenforum zurück. Die erste Ausstellung dort wird Matthias Steier mit "Befindlichkeiten V" bestreiten. Perspektivisch, so hatte Kulturamtsleiter Norman Reichelt jüngst erklärt, könne aber auch der Nordflügel des Museums für bildende Kunst genutzt werden. "Und meine Vision ist der Ostflügel." Womit er das Schließen des Ensembles zur Breiten Straße hin meint. "Damit würde dann auch ein echter Innenhof entstehen."

Ausstellung "40 in 40" im Museum, Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr