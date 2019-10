Nadja Voigt

Neuwustrow (MOZ) Straßenausbau-Mehrbelastungs-Ausgleichsverordnung – so lautet das Zauberwort, dass der Gemeinde Oderaue bares Geld bringt. Was die Bürger nun nicht mehr in der Form leisten müssen, bleibt an den Kommunen hängen. Und dafür gibt es – unzureichend oder nicht – Geld. Im Fall der Gemeinde Oderaue sind das ziemlich genau 87 800 Euro. Wie die Gemeinde das Geld einsetzen will, darüber haben die Gemeindevertreter am Montag im Bürgerhaus von Neuwustrow gemeinsam mit Sylvia Borkert, Kämmerin des Amtes Barnim-Oderbruch, beraten. Die Summe sei, hatte Oderaues Bürgermeister im Bauamt in Erfahrung gebracht, nicht an ein Objekt gebunden. "Es ist nichts festgeschrieben", sagte Michael Rubin. "Aber wir sind ja auf dem richtigen Weg, wenn wir es in den Straßenbau einsetzen."

Schlechteste Straße im Visier

So soll der Großteil der Summe in Planung und Durchführung der Straße von Neuwustrow nach Friedrichshof fließen. "Die schlechteste Straße in ganz Oderaue", waren sich alle zwölf Gemeindevertreter und der Bürgermeister einig. Ein Anwohner wies in der Sitzung darauf hin, dass die Umfahrung über Privatland erfolgen würde. "Ich bitte darum, dass das in der Planung berücksichtigt wird", sagte Jürgen Proft. Rund 15 000 Euro sollen zudem in Reparaturen in den Ortsteilen fließen, 5000 Euro in die Abholzungsarbeiten auf dem im kommenden Jahr zu sanierenden Friedhof in Neurüdnitz.