Michael Heider

Beeskow (MOZ) Nach kurzem Aufbäumen frühherbstlicher Temperaturen hängen die Wolken an diesem Mittwoch wieder tiefer. Es regnet und der Wind pfeift. Auf dem Marktplatz tummeln sich die Besucher trotzdem dicht gedrängt unter den Stoffpavillons des "ver-rückten Straßencafés". "Wir hoffen, dass natürlich noch ein paar kommen", sagt Eyleen Rehnus, Teamleiterin bei der Beeskomm gGmbH.

Das zweite Jahr in Folge veranstalten sie und ihre Kollegen das Straßencafé nun bereits. Anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit am 10. Oktober soll es als Begegnungsort dienen. In zwangloser Atmosphäre können Besucher dort bei Kaffee und Kuchen mit Betroffenen ins Gespräch kommen. Zahlreiche Infotafeln und sogar ein Quiz geben Auskunft über die Ursachen und den Umgang mit psychischen Erkrankungen. Ziel sei es dann auch, Aufklärung zu leisten und der gesellschaftlichen Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen entzugegenwirken, erklärt Eyleen Rehnus.

Den Menschen müsse die Angst im Umgang mit psychischen Erkrankungen genommen werden. Wie nötig dies ist, das betont auch die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Gesellschaft Corinna Wendt. "Die Vorurteile sind noch tief in den Köpfen verankert", das stelle sie immer wieder fest. Umso wichtiger sei der direkte Kontakt mit Betroffenen.

Das sieht auch Klaus-Peter Kunert so. Infolge persönlicher Schicksalsschläge leidet er an akuten Angststörungen. Seit nunmehr 17 Jahren lebt er bereits in einer ambulanten, von der Beeskomm betreuten, Wohngemeinschaft (WG) und zeigt sich damit zufrieden. Zwar müsse man erst Vertrauen fassen, doch der Betreuer in seiner WG helfe sehr. Mehr Akzeptanz seitens seiner Mitmenschen würde er sich allerdings schon wünschen.

Das Straßencafé ist für ihn daher auch eine willkommene Gelegenheit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Bereits im letzten Jahr war er hier. Eine Erkrankung wie die seine, könne man eben nicht sehen, sagt er. Gerade deshalb sei ein offener Umgang von großer Bedeutung. Denn häufig würden sich die Betroffenen zunächst selbst nicht trauen, darüber zu sprechen. Dabei könne es jeden treffen. "Auch bei mir kam es von heute auf morgen."

Wie hoch die Hemmschwellen für einen gegenseitigen Dialog oft sein können, darüber wird auch unter Betroffenen und den Besuchern des "ver-rückten Straßencafés" angeregt diskutiert. Unnötig schwer dürfe man es sich dabei allerdings nicht machen, meint Regina Hagedorn. Als Krankenschwester kam sie häufiger schon in Kontakt mit Betroffenen und weiß: "Mal ein kurzes Lächeln kann schon helfen." Im verrückten Straßencafé kann man heute jedenfalls in viele lachende Gesichter blicken.

Sollten Sie Kummer haben oder unter Depressionen leiden, finden Sie Hilfe unter: www.telefonseelsorge.de.