Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Ickarus jettet durch die ganze Welt, um Platten aufzulegen. Doch dann werden ihm "böse Pillen" zum Verhängnis. Nach einem Drogentrip landet er in einer Nervenklinik.

Star-DJ Paul Kalkbrenner verkörperte in "Berlin Calling" den Elektronik-Komponisten auf Abwegen. Mit dem Techno-Drama eröffnet die Barnimer Arbeitsgruppe Sucht- und Drogenprävention nun ihre Aktion "Suchtkino 2019". Der Film läuft am kommenden Mittwoch um 19 Uhr im Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio in Eberswalde. Im Anschluss legt Live-DJane Mandy van Dorten auf, die sonst unter anderem im Berliner KitKatClub zu erleben ist.

Einen Monat später, am 27. November, flimmert an derselben Stelle dann "Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" über die Leinwand. Der ewig aktuelle Klassiker, eine Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Buches über das drogensüchtige Straßenmädchen, steht vor einer Podiumsdiskussion zur Legalisierung illegaler Drogen. Angefragt sind dazu Vertreter verschiedener Positionen, etwa der bekannte Bernauer Jugendrichter Andreas Müller, der die Legalisierung von Cannabis befürwortet.

Angedacht war das Suchtkino eigentlich als längere Veranstaltungsreihe mit Start im Sommer. "Wir haben aber lange gebraucht, um die Lizenzen und Freigaben für die Filme zu bekommen", berichtet Stephan Graupner von der Eberswalder Drogenberatungsstelle Experience, die als Veranstalter hauptverantwortlich für das Gemeinschaftsprojekt der Barnimer Suchtprävention zeichnet. So habe sich die Arbeitsgruppe, der unter anderem auch Lehrer, die Polizei, die Verbraucherzentrale und das Gesundheitsamt des Landkreises angehören, auf zwei Filmveranstaltungen beschränken müssen.

Mit beiden solle der Fokus auf den Konsum illegaler Drogen, aber auch auf die Anerkennung von Abhängigkeiten als psychische Erkrankungen gelenkt werden, so Graupner. Zudem solle die Arbeit der Suchthilfe vorgestellt und den Selbsthilfegruppen, die sonst wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben, eine Bühne geboten werden.

Lückenlos seien die Angebote in Suchthilfe und -prävention, wie Fachleute sie empfehlen würden, bisher nicht, hält der Suchttherapeut fest. "Da sind im Landkreis alle Beteiligten dran, das weiterzuentwickeln", sagt er jedoch. So sei im Barnim eine Begegnungsstätte für Suchterkrankte geplant. "Was hier nach wie vor fehlt, ist eine ambulante Therapieeinrichtung", sagt Graupner. "Wer so etwas braucht und machen will, muss dafür nach Berlin."

Die Probleme zahlenmäßig zu erfassen, sei allerdings schwierig, offizielle Statistiken beziehen sich auf Angaben der Beratungsstellen, die im Barnim das gemeinnützige Unternehmen Land in Sicht – Projekt Wohnen unterhält. Bei der akzeptierenden Drogenberatungsstelle Experience suchen Graupner zufolge zwischen 50 und 60 Menschen im Monat Rat und Hilfe. Hauptgruppe seien die 18- bis 25-Jährigen, etwa 15 Prozent unter 18. Die Jüngsten seien zwischen elf und 13 Jahren alt. "Das sind Ausnahmen, aber es gibt jeden Monat zwei, drei davon." Fast ausschließlich gehe es in der Beratung um Substanzkonsum. Cannabis und Amphetamine seien hier die am weitesten verbreiteten illegalen Drogen. "Wir vermitteln jeden Monat fünf Menschen in weiterführende Leistungen, meist Therapien."

Leute für Buchprojekt gesucht

Getränke gibt es an den "Suchtkino"-Abenden an der alkoholfreien Cocktail-Bar. Bei beiden Veranstaltungen sind zudem Selbsthilfegruppen eingeladen, die von der Thematik berührt sind. Mit dabei sind auch Vertreter der erst vor Kurzem begründeten Selbsthilfegruppe Experience, die allen offenstehe, "die perspektivisch clean leben wollen", sagt Janine Schöning von der Drogenberatungsstelle.

Darüber hinaus können sich bei der Beratungsstelle Menschen melden, die sich von der Sucht befreit haben und ihre Geschichte für das Buchprojekt "Wie hast du’s geschafft?" beisteuern wollen. "Wir suchen auch noch speziell Menschen mit Erfahrungen mit Nikotin, Esssüchten und Spiel", so Schöning.

Zu finden ist die Beratungsstelle in der Gubener Straße 29, zu erreichen unter 03334 383052.