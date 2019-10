Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Lektüreempfehlungen für die dunklere Jahreszeit gibt es beim nächsten Bücherbrunch in der Anna-Ditzen-Bib­liothek am 26. Oktober. An dem Sonnabendvormittag ab 10 Uhr berichten Stefanie Reich und ihre Kolleginnen eingehend über neue Bücher aus dem Bestand und beantworten Fragen der Besucher. Als Lesegäste sind diesmal darüber hinaus die Autorin Anke Voigt und Raymund Stolze von der Gruppe "mach art" im Hönower Bürgerverein mit dabei.

Bei der Gelegenheit wird auch das neue Minibuch "Hans Fallada in Neuenhagen" vorgestellt, das die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Bibliothek und dem Freundeskreis Miniaturbuch Berlin herausgibt. Auf 128 Seiten im Format von 6,5 x 9,8 Zentimeter wird die Zeit des Schriftstellers Rudolf Ditzen in Neuenhagen dargestellt. Der weltberühmte Autor begibt sich darin gemeinsam mit Sohn Ulrich auf einen Spaziergang durch das Dorf Anfang der 1930er-Jahre. Der eine oder andere Alteingesessene werde einige Gebäude oder Institutionen, die im Büchlein abgebildet sind, noch kennen, sagt Freundeskreis-Vorsitzender Udo Haedicke. Wer sich für die Geschichte Neuenhagens und seinen damaligen Bewohner Fallada interessiere, komme an diesem Buch nicht vorbei. Es entstand in einer Auflage von 1500 Stück.

Auch Kauf- und Tauschbörse

Resultierend aus der Zusammenarbeit zu dem Buch führt der Freundeskreis Miniaturbuch Berlin in der Neuenhagener Bibliothek von 10.30 bis 12.30 Uhr seine Miniaturbuch-Kauf- und -Tauschbörse durch. Sie wird im ersten Obergeschoss stattfinden. Leser und Sammler, Interessierte und Neugierige seien eingeladen.

Zu der Veranstaltung bereitet das Team vom "Morstein’s" wieder ein Brunch-Buffet vor. Der Eintritt kostet 12 Euro. Anmeldung ist erforderlich.

Kontakt: Tel. 03342 80435