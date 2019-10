Christina Tilmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Warten auf Sturm" spielt in einem fiktiven Bergwerk, mit Grubenarbeitern, die "Cleaner" genannt werden. Das Stück wurde in Cottbus uraufgeführt und ist heute in Frankfurt zur Eröffnung der Kleist-Festtage zu sehen. Mit Peter Thiers sprach Christina Tilmann.

Herr Thiers, wie sind Sie auf das Thema gekommen?

Angefangen hat es, als ich im Ruhrgebiet die stillgelegten Bergwerke gesehen habe. Ich fand das Thema der fossilen Brennstoffe interessant, und den Vorgang, dass Menschen sich in Lebensgefahr begeben, wenn sie in die Gruben hinabsteigen, um etwas aus unserem Planeten zu holen, was ihn und sie zerstört. Das ist ein urkapitalistisches Prinzip. Und das Bergwerk ist ein Bild dafür.

Das Stück wirkt prophetisch. Wie erleben Sie die aktuelle Klimadebatte?

Manchmal hat man das Glück, dass man auf einen Stoff stößt, der kurz darauf relevant wird. In "Warten auf Sturm" hoffen die Menschen auf etwas Rettendes, das gleichzeitig vernichtend sein kann: das Wasser. Es gibt so viele Science-Fiction-Filme, in denen um Wasser gekämpft wird. Ich fand das als Zukunftsvision sehr interessant. Jetzt wird es leider vielleicht bald Realität.

Als ich Ihr Stück las, dachte ich an Fotografien von Sebastiao Selgado, der Menschen in den Coltan-Minen zeigt. Hatten Sie auch so eine Inspiration?

Natürlich habe ich in diese Richtung recherchiert – im Stück kommt das Mineral Coltan vor, da denkt man sofort an Minen in Afrika. Mein Stück ist aber bewusst nicht auf einen Kontinent beschränkt. Themen wie Ausbeutung und fehlende Solidarität sind globale Probleme. Daher gehe ich eher selten von realen Bildern aus, sondern fange von der Sprache her an, die Welt des Stücks zu denken.

Ihr Stück ist ein Kammerspiel: wenige Protagonisten, dazu die Cleaner, die als Chor auftreten. Der Mensch als Masse?

Es war für mich wichtig, dass aus der Gruppe der Cleaner einzelne Figuren heraustreten, dass sie nicht nur eine gesichtslose Masse bleiben. Wenn wir zum Beispiel über Schließungen des Werks eines Autoherstellers hören, hören wir häufig nur: 600 gekündigte Stellen. Da sprechen wir gar nicht mehr über Menschen, sondern nur noch über Zahlen. Die Menschen, die in "Warten auf Sturm” personalisiert werden, sind immer schon privilegiert.

Das heißt, wehren kann sich nur, wer einen Namen hat?

Das ist das System der Figur von Winter. Wenn der Werkleiter sagt: "Ich bin Winter", dann sagt er damit auch: Ich bin jemand, dessen Namen ihr kennen müsst, der aber nicht wissen muss, wie ihr heißt. Diese Art patriarchalen Denkens ist Kapitalismus pur. Das Problem, das unsere Gesellschaft hat, ist, dass alle, die überhaupt noch Zeit haben zu debattieren, wie zum Beispiel Lara, privilegiert sind. Nur sie haben die Möglichkeiten, gegen das System aufzubegehren. Die anderen, die Cleaner, müssen 16 Stunden für ihre Selbsterhaltung arbeiten und haben danach keine Kraft mehr.

Das könnte man auch auf die Klimaaktivisten übertragen. Ist das eine Kritik an ihnen?

Es ist keine Kritik an den Menschen, sondern am System, gegen das man sich zur Wehr setzen muss. Fridays For Future ist zum Beispiel ganz klar als Streik angekündigt, da macht es keinen Sinn, zu sagen: "Jetzt geht erst mal zur Schule, und dann könnt ihr am Wochenende immer noch streiken.” Dabei demonstrieren die Jugendlichen ja dafür, dass die Politik Verantwortung übernimmt. Und sie tun dies auf eine Art, zu der sich die Gesellschaft verhalten muss. Wenn man dann die Logik anwendet: "Was beschwert ihr euch denn? Euch geht es doch gut!” entsteht ein gesellschaftlicher Teufelskreis: Die, denen es gut geht, haben keinen Grund zu rebellieren, und die, denen es schlecht geht, haben keine Gelegenheit dazu.

Sie haben gesagt, dass Sie Ihre Stücke aus der Sprache entwickeln. Wie stark nehmen Sie an der Inszenierung Anteil?

Ich denke, wenn ich schreibe, immer an die Bühne. Ich bin schon während des Schreibprozesses im Zwiegespräch mit Schauspielern, Dramaturgen und Regisseuren. Ein Stück, das später von Menschen gesprochen und gesehen werden soll, kann nicht am Reißbrett entstehen. Beim Lesen merke ich, wenn Schauspieler über einen Satz stolpern oder sich versprechen, stimmt da etwas nicht. In diesem Sinne denke ich Sprache immer für die Bühne und die Schauspieler. Was dann in der Inszenierung bildlich daraus wird, finde ich sehr interessant, will es aber nicht zu eng vorgeben.

Aber es gibt bestimmt Aspekte, die Ihnen wichtig sind, und die in der Inszenierung fehlen. Tut das weh?

Ich bin selbst Regisseur und weiß, dass man in jeder Bearbeitung Entscheidungen trifft. Im Idealfall gelingt es, dass diese Entscheidungen dem Geist des Texts entsprechen. Ich habe für "Warten auf Sturm” über 90 Seiten geschrieben, da würde man bei einer ungestrichenen Inszenierung bei vier bis fünf Stunden landen, das macht keine Spielstätte mit.

Was bedeutet der Kleist-Förderpreis für Sie?

Kleist läuft man als Autor immer hinterher, weil er so eine phantastische Sprache hat. Als Autor fragt man sich ja lange Zeit: Interessiert das überhaupt jemanden, was man schreibt? Das ist ein Beruf, der viele Zweifel in sich bereithält. Für ein Erstlingswerk diesen Preis zu bekommen, ist eine große Bestätigung.