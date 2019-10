Matthias Henke

Gransee Zwar haben die Bauarbeiter an Sankt Marien am Dienstag damit begonnen, die Gerüste zu demontieren, dies bedeutet jedoch mitnichten, dass die Sanierungsarbeiten an den Türmen der Granseer Stadtkirche beendet sind. "Fertige Teile werden nach und nach abgerüstet, die Arbeiten selbst werden uns aber noch bis ins nächste Jahr beschäftigen", sagte Pfarrer Christian Guth auf Nachfrage.

Die Arbeiten schreiten von oben nach unten voran. "Die Spitze rechts ist fertig. Für das Gesims haben wir recht lange gebraucht, sind da aber auch schon so gut wie fertig. Wir werden uns das nächste Woche noch einmal ansehen", so Guth weiter. Dann komme eventuell die nächste Ebene des Gerüstes weg, sukzessive werde dies dann um weitere Ebenen reduziert. Wobei es passieren könne, dass die Gerüstbauer nicht nach jedem Baufortschritt zur Tat schreiten. Je nachdem, was ihr Terminkalender hergebe, könne es auch sein, dass sich in puncto Abbau vier Wochen lang nichts tue. Es sei aber das Ziel, dieses Jahr etwa die Hälfte der Türme fertig zu stellen. Der ursprüngliche Plan, wonach die Arbeiten an dem Gemäuer von Frühjahr bis Herbst dauern sollten, habe sich durch erhebliche Verzögerungen beim Aufbau der Gerüste zerschlagen.

Stundenschlag bald fertig

Die Glockenbauer konnten indes bereits im Frühjahr aktiv werden. "Drei der Glocken sind auch fertig, wohl noch diesen Monat wird dann auch der Stundenschlag fertiggemacht", so Pfarrer Guth. Mit der vierten Glocke verhalte es sich dagegen etwas komplizierter. Die stehe noch gesichert im Kirchturm, allerdings ohne ihr Joch. Das sei zwar fertig, stehe aber noch beim Glockenbauer in Neuenhagen. Aufgrund der zentralen Lage dieser Glocke sei sie besonders anfällig für in den Turm eindringende Feuchtigkeit. "Da müssen wir warten, bis wir mit den Außengeschichten fertig sind", begründet Guth, dass mit dem Einbau von Glocke Nummer vier gewartet wird. "Da muss es wirklich knochentrocken sein. Außerdem werden wir innendrin noch ein bisschen was tun müssen."

An den Türmen sind derzeit vor allem Maurer und Tischler beschäftigt. Die Maurer kümmern sich um kaputte Steine und schadhafte Fugen, während die Tischler sich der Schallluken annehmen. Demnächst sollen auch die Ziffernblätter der Kirchturmuhr überarbeitet werden. Dachdecker müssen ebenfalls noch einmal zum Einsatz kommen. Einige schadhafte Kupferabdeckungen wurden noch entdeckt, was erst bei einem Blick vom Gerüst aus möglich war.