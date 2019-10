Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Jahnbad hat längst nicht so viele Besucher, wie es sich der Betreiber – die Stadt Neuruppin – wünscht. 8 727 Menschen haben die Badeanstalt in der vergangenen Saison besucht. 2018 waren es 11 836 Gäste. Stadtsprecher Heiko Rähse verweist auf einen regnerischen Sommer und einen frühen Schulstart im August, der vor allem junge Badegäste vom Planschen abgehalten hat. Doch der Stadt Neuruppin ist bewusst, dass die Anlage stark sanierungsbedürftig ist und auch deshalb das Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Ein Nutzungs- und Wirtschaftlichkeitskonzept fürs Jahnbad ist nun fertig. Darin wird eine komplette Umgestaltung des Gebietes empfohlen. Um das zu stemmen, würde die Stadt die Badeanstalt auch über einen Erbpachtvertrag in private Hände abgeben.

Die Grundstücke rund um das Jahnbad gehören der Stadt. Das Nutzungskonzept kommt zu dem Schluss, dass dort ein Feriengebiet entwickelt werden könnte. Das Restaurant soll ausgebaut und die Badeanstalt aufgewertet werden. Dazu könnten ein Campingplatz für Dauercamper und Wohnmobile, aber auch Ferienhäuser kommen.

Am 24. Oktober wird das Konzept zum ersten Mal öffentlich beraten, in einer Sitzung des Bauausschusses mit dem Sozialausschuss. In der Beschlussvorlage dazu ist die Rede davon, dass die bestehenden Gebäude des Jahnbades viel besser genutzt werden könnten, wenn drumherum ein Campingplatz entwickelt werden würde. Der Zugang der Badeanstalt soll weiterhin allen Besuchern gewährleistet werden. Das Rathaus plant nun ein Interessenbekundungsverfahren, um zu klären, ob das Vorhaben an einen privaten Investor übertragen werden könnte. Sollte sich jemand melden, soll eine Ausschreibung starten, "in der das Jahnbad und die umgebenden Grundstücksflächen zur Erbpacht angeboten werden". Voraussetzung dafür, dass ein solcher Vertrag zustandekommt, ist, dass der Investor das Projekt auch ohne städtische Zuschüsse realisieren kann.